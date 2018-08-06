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15 yaşındaki çocuğa sattırmak istediler! Mahalle ayaklandı

Hatay’da uyuşturucu tacirlerinin 15 yaşındaki bir çocuğa uyuşturucu sattırmak istemesi mahalle sakinlerini ayaklandırdı. 2 kişinin yaralandığı uyuşturucu satıcıları ile vatandaşlar arasında çıkan silahlı, bıçaklı sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:58
15 yaşındaki çocuğa sattırmak istediler! Mahalle ayaklandı

Hatay'da 2 yıldır merkez ilçe Antakya'nın Aydınlıkevler Mahallesi'nde uyuşturucu satışı gerçekleştiren bir ailenin son olarak 3 gün önce 15 yaşındaki bir çocuğa zorla uyuşturucu sattırmaya çalıştığı iddia edildi. Bunun üzerine mahalle sakinleri uyuşturucu satmak istemeyen 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışırken, uyuşturucu satıcılarıyla kavga çıktı.

Mahalle halkına silah, bıçak ve sopalarla saldıran uyuşturucu satıcıları, 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan Şahin Y. ve Nasrettin Y.’ye saldırdılar. 2 kuzeni ağır yaralayan uyuşturucu satıcıları, ardından kaçarak gözden kayboldular. Olay yerine gelen ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kuzenin 3 gündür yoğun bakımda oldukları öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:58
  1. Aydın
  2. Hatay
  3. Antakya
  4. Merkez ilçe
  5. uyuşturucu satıcıları
  6. büyük kavga
  7. mahalleli nöbet tutuyor

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