15 yaşındaki çocuğa sattırmak istediler! Mahalle ayaklandı

Hatay'da 2 yıldır merkez ilçe Antakya'nın Aydınlıkevler Mahallesi'nde uyuşturucu satışı gerçekleştiren bir ailenin son olarak 3 gün önce 15 yaşındaki bir çocuğa zorla uyuşturucu sattırmaya çalıştığı iddia edildi. Bunun üzerine mahalle sakinleri uyuşturucu satmak istemeyen 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışırken, uyuşturucu satıcılarıyla kavga çıktı.

Mahalle halkına silah, bıçak ve sopalarla saldıran uyuşturucu satıcıları, 15 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan Şahin Y. ve Nasrettin Y.’ye saldırdılar. 2 kuzeni ağır yaralayan uyuşturucu satıcıları, ardından kaçarak gözden kayboldular. Olay yerine gelen ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kuzenin 3 gündür yoğun bakımda oldukları öğrenildi.