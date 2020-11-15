15 yaşındaki çırağını darp eden şahıs hakkında karar

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 sene önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını iddia edilirken, her seferinde şaka yaptığını söyleyen şahıs, son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı. Çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

Olayın ortaya çıkması üzerine emniyet harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Enes Y.'yi darp ettiği öne sürülen Yücel B. ,le o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu, götürüldükleri sağlık kontrolünden sonra adliyeye çıkarıldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.