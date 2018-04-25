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15 vekil ortada mı kaldı?

CHP, seçime girebilmesi için 15 milletvekilini İyi Parti’ye gönderdi ancak söz konusu isimler partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili olarak görünüyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:47
15 vekil ortada mı kaldı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ne danışma gereği bile duymadan 15 milletvekilini hafta sonu 24 Haziran’daki potansiyel ortağı İyi Parti’yi kurtarma görevi verdi. Toplu transferin ardından söz konusu parti yıldırım hızıyla TBMM’de grup kurarken, eski CHP’li yeni İP’lilerin önceki gün 23 Nisan özel oturumunda yeni partileri yerine CHP sıralarında oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

TBMM’nin sitesinde İP vekili olarak görünen isimler, partinin resmi internet sitesinde halen CHP milletvekili görünmeye devam ediyor. Bu 15 isim, sosyal medya hesaplarından da CHP vekilliklerini silmedi. Dünkü CHP grup toplantısına katılmayan vekiller sosyal medyadan “Kılıçdaroğlu ne söyledi?” hastaghi ile Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği sözleri paylaştı. 15 isim önceki gün Meclis’te yapılan 23 Nisan özel oturumunda da İP yerine CHP sıralarında oturmuşlardı. Öte yandan CHP’deki gelecekleri belirsiz olan bu vekillerin Akşener tarafından aday gösterilmeyeceği konuşuluyor.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:47
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