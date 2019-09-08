15 Ülkeden 150 bisikletçinin katıldığı Tour Of Central Anatolia Yarışları Sürüyor Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 3 gündür devam eden Tour of Central Anatolia Turu’nun son etabı bu sabah başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 3 gündür devam eden Tour of Central Anatolia Turu’nun son etabı bu sabah başladı.

15 ülkeden 150 sporcunun katıldığı Tour of Central Anatolia Turu’nun 152 kilometrelik son etabı Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Luzumlar’ın da katılımıyla start verildi.

2020’de Japonya’da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren son yarışlar olma özelliği taşıyan yarışlara Kayseri ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yanı sıra, İsviçre, Ukrayna, Slovakya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Eritre olmak üzere 16 ülkeden yaklaşık 150 profesyonel sporcu Kayseri’de olimpiyatlara katılmak için mücadele ediyor.

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