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Yerel 1.5 ton at ve eşek eti yakalattı! Bakın o etleri ne yapacakmış
Yerel

1.5 ton at ve eşek eti yakalattı! Bakın o etleri ne yapacakmış

Yeniakit Publisher
2024-08-19 13:38:00 - 2024-08-19 13:38:28

Adana'da Yüreğir polisleri durdukları hafif ticari aracın içerisinden 1.5 ton at ve eşek eti olduğu tahmin edilen tek tırnaklı hayvan eti ele geçirirken, kasap olduğunu öne süren şahsın savunmasında, "Akrabalarıma dağıtacaktım" dediği öğrenildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Koza Mahallesi'nde şüphelendiği 33 ALD 632 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtaki siyah poşetten şüphelenen polis içerisine baktığında et olduğunu gördü.

Bunun üzerine polis aracın sürücüsü Nurettin S.'yi muhafaza altına aldı. Olay yerine Tarım İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim yaptığı kontrolde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğunu belirledi.

Etlerin at veya eşek eti olabileceği değerlendiriliyor. Ele geçirilen 1.5 ton et ise imha edilmek üzere görevliler tarafından teslim alındı. Kasap olduğunu beyan eden Nurettin S., “Etler bana ait, ben kendim kestim. Akrabalarıma dağıtacaktım” dediği öğrenildi.
Nurettin S.'ye ‘Bozulmuş değiştirilmiş gıda' suçundan işlem yapıldı.

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