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Aktüel

15 TL’lik Van çöreğinin içinden 6 bin 500 liralık zehir çıktı

Van’ın Tuşba ilçesinde toplam fiyatı 15 TL olan 10 Van çöreğinin içerisine zulalanmış 6 bin 500 TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:40:46 -
15 TL’lik Van çöreğinin içinden 6 bin 500 liralık zehir çıktı

Van’ın Tuşba ilçesinde toplam fiyatı 15 TL olan 10 Van çöreğinin içerisine zulalanmış 6 bin 500 TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada 1 adet koli içerisinde bulunan ve tanesi 1,5 TL olan 10 çöreğinin orta kısımları kesilerek zulalanmış vaziyette piyasa değeri 6 bin 500 TL olan toplam 124 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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