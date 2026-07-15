  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı! Zekai Paşa kendini tutamayıp tekmeledi: Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile! Ahbap Derneği'nden bir bildirim olmamış Gurbetçiden gelen yardımlar nerede? Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’ Ahbap, 'kripto para' ile dolandırmış! Çağlayan'ın emniyet ifadesindeki şok detaylar… Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber 3 yıl sonra daha net ortaya çıktı! Osman Gökçek, Oğuzhan’ın maskesini böyle indirmişti! Bazı Kemalistler FETÖ’nün yanındaydı! Kimi ATM kuyruğunda kimi müezzinlere saldırıda Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz
Gündem 15 Temmuz’un şanlı mirası Pamukkale’de yaşatıldı! Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı
Gündem

15 Temmuz’un şanlı mirası Pamukkale’de yaşatıldı! Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Dünya Mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nin 15 Temmuz'un şanlı mirasını yaşatmak amacıyla kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatıldığını ifade eden Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz; milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla; Dünya Mirası Pamukkale'yi ve Hierapolis Antik Kenti'ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz!
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz!

Gündem

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz!

15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!
15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

Gündem

15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

Yaylada 15 Temmuz mantarı
Yaylada 15 Temmuz mantarı

Gündem

Yaylada 15 Temmuz mantarı

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23