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Gündem 15 Temmuz'un hesabı soruldu! Mahkemeler gerekeni yaptı
Gündem

15 Temmuz'un hesabı soruldu! Mahkemeler gerekeni yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 21:04:00 -
15 Temmuz'un hesabı soruldu! Mahkemeler gerekeni yaptı

Devlete ihanete kalkışan terörist FETÖ'cülerle hesaplaşma mahkeme salonlarında yapıldı. Şimdiye kadar 704 bin 554 kişi hakkında işlem yapılırken, hainlerin yargılanması için 289 dava açıldı, 4 bin 891 darbeciye hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin adli makamlar bugüne kadar 704 bin 554 şüpheli hakkında işlem yaptı. Yargılamalar neticesinde 125 bin 338 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Soruşturmaların 100 bininden fazlası 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütüldü.

15 Temmuz'un ardından darbe girişimine yönelik Türkiye genelinde toplam 289 dava açıldı. Bu davalarda 4 bin 891 darbeci hakkında hapis cezası verildi.

289 DAVANIN TÜMÜ KARARA BAĞLANDI

En önemli darbe girişimi davalarının çoğu Ankara'da görüldü. Darbe girişimini planlayanlar ve uygulayanların yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası'nda karar 20 Haziran 2019'da açıklandı. Ankara'yı kana bulayan F-16 pilotlarının da aralarında bulunduğu Akıncı Üssü Davası'nda da karar tarihi 26 Kasım 2020 oldu. 289 davanın tümü karara bağlandı. Toplamda bin 634 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bin 891 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi.

Davalarda 85 eski general ve bin 116 eski subay ağırlaştırılmış müebbet, 24 eski general ve 536 subay da müebbet ile cezalandırıldı. 2 bin 870 sanık yargılama sonunda beraat etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halen cezaevlerinde FETÖ ile iltisaklı suçlardan 13 bin 427 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Darbe girişimi davalarının çoğunda İstinaf ve Yargıtay aşamaları da tamamlandı. Davaların bir kısmında ise temyiz süreçleri devam ediyor.

Kaynak: TRT HABER

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