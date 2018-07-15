0553 313 94 23

15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok

Çorum Belediyesi hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için yapılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’ni bugün açıyor. Belediye Başkanı Zeki Gül, “15 Temmuz’un Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan bir farkı yok. 15 Temmuz’u unutturmayacağız” dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:18
15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

15 Temmuz şehitleri anısına Çorum Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Bugün açılacak olan müze hakkında gazetemiz Akit’e konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Müzemiz, her katı 800 metrekare olmak üzere toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Giriş katta sergi, sinema salonu ve kafeterya var. Üst katta ise idari bölüm, mescit ve misafir odaları yer alıyor. 2. katta 15 Temmuz’da şehit olan 12 Çorumlu şehidimiz ve 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in hyperrealist silikon heykelleri ve özel eşyaları sergilenecek” dedi.

ÇANAKKALE RUHU KAYBOLMADI

Müzede öğrencilere vatan için, millet için şehit olan Çorumlu 12 şehidin hayatına dair sunum yapılacağını anlatan Gül, “Okullardan araçlarımızla aldığımız öğrencilerimizi müzemize getireceğiz. Milli iradeye, millete rağmen kirli niyetlere asla fırsat verilemeyeceğini göstermek adına bu müze önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 15 Temmuz Şehitler Müzesi sıradan bir müze değil. Gençlerimize, evlatlarımıza, tüm hemşehrilerimize o gece neler yaşadığımızı, hangi tehlikeye maruz kaldığımızı aktarmalıyız. O hain darbe girişiminin yaşandığı gecede şehit olan Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Ali Karslı, Akif Kapaklı, Ali Alıtkan, Mustafa Özgür Karasakal, Mehmet Kocakaya, Mehmet Avcu, Emin Güner, Osman Arslan, Mustafa Solak, Yakup Kozan’ı Çorum’un yiğit evlatlarını rahmetle, minnetle, hayırla yad ediyorum. Devletimiz 15 Temmuz’da şehit olan 251 kardeşlerimizin aziz hatırasına, her zaman ve her yerde en iyi şekilde sahip çıkacaktır. 15 Temmuz’un Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan bir farkı yok. 15 Temmuz’u unutmamak, çok iyi anlamak ve özellikle genç nesillere defalarca hatırlatmak gerekiyor. Her saniyesi her dakikası mücadele ile dolu bir darbe girişimi yaşadık. Allah’ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin ortaya koyduğu vatanperverlik duygusuyla bu ihanet girişimi engellendi. Bu büyük hainlik karşısında milletimiz Çanakkale ruhunun kaybolmadığını o gece bir kez daha tüm dünyaya gösterdi” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:18
  1. Kars
  2. Çorum
  3. 15 temmuz
  4. çorum belediyesi
  5. Çanakkale

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye: AB'ye dava açın!
    1. Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye:..
    2. Köylüler korkudan tarlaya giremiyor!
    3. Konya'da korkudan tarlanın içine..
    4. Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1..
    5. Başkentte duygu dolu anlar!
    6. 1500 metrede 48 derece jeotermal su..
    7. Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi
    8. Şeker üretiminin tarihine ışık tutuyor
    9. Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında..
    10. Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u..
    11. 15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok
    12. Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası..
    13. Bakan Varank'tan 15 Temmuz açıklaması!..
    14. Darbecilerin 'kafasına sıkılsın'..
    15. Başkan’dan ‘Millet Yürüyüşü’ne davet
    16. BOREN'in görev, yetki ve..
    17. Yerli insansız savaş uçağı 2023’te..
    18. Rize’de hortum panikletti
    19. Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    20. Her zaman hazırız
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri