15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

15 Temmuz şehitleri anısına Çorum Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Bugün açılacak olan müze hakkında gazetemiz Akit’e konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Müzemiz, her katı 800 metrekare olmak üzere toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Giriş katta sergi, sinema salonu ve kafeterya var. Üst katta ise idari bölüm, mescit ve misafir odaları yer alıyor. 2. katta 15 Temmuz’da şehit olan 12 Çorumlu şehidimiz ve 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in hyperrealist silikon heykelleri ve özel eşyaları sergilenecek” dedi.

ÇANAKKALE RUHU KAYBOLMADI

Müzede öğrencilere vatan için, millet için şehit olan Çorumlu 12 şehidin hayatına dair sunum yapılacağını anlatan Gül, “Okullardan araçlarımızla aldığımız öğrencilerimizi müzemize getireceğiz. Milli iradeye, millete rağmen kirli niyetlere asla fırsat verilemeyeceğini göstermek adına bu müze önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 15 Temmuz Şehitler Müzesi sıradan bir müze değil. Gençlerimize, evlatlarımıza, tüm hemşehrilerimize o gece neler yaşadığımızı, hangi tehlikeye maruz kaldığımızı aktarmalıyız. O hain darbe girişiminin yaşandığı gecede şehit olan Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Ali Karslı, Akif Kapaklı, Ali Alıtkan, Mustafa Özgür Karasakal, Mehmet Kocakaya, Mehmet Avcu, Emin Güner, Osman Arslan, Mustafa Solak, Yakup Kozan’ı Çorum’un yiğit evlatlarını rahmetle, minnetle, hayırla yad ediyorum. Devletimiz 15 Temmuz’da şehit olan 251 kardeşlerimizin aziz hatırasına, her zaman ve her yerde en iyi şekilde sahip çıkacaktır. 15 Temmuz’un Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan bir farkı yok. 15 Temmuz’u unutmamak, çok iyi anlamak ve özellikle genç nesillere defalarca hatırlatmak gerekiyor. Her saniyesi her dakikası mücadele ile dolu bir darbe girişimi yaşadık. Allah’ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin ortaya koyduğu vatanperverlik duygusuyla bu ihanet girişimi engellendi. Bu büyük hainlik karşısında milletimiz Çanakkale ruhunun kaybolmadığını o gece bir kez daha tüm dünyaya gösterdi” şeklinde konuştu.