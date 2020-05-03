15 Temmuz'dan sonra istifa etmişti! Ünlü işadamına koronavirüs şoku

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

12 yıl boyunca Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan vekilliği görevini sürdürüp 2011 yılı Mart ayında da 18. ATO Başkanı seçilen Salih Bezci'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Eski ATO Başkanı'nın Ankara TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi.

Damadından bulaştı

Başkan Bezci'nin on gündür hastanede yatan damadının koronavirüse yakalandığı ve ardından yapılan testlerde de kendisi ile eşinde virüs tespit edildiği ortaya çıktı. Salih Bezci 5 gündür Ankara TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyor.

Salih Bezci kimdir?

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan vekilliği görevini 12 yıl sürdüren Salih Bezci, 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. Başkanı seçilmişti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ekim 2016’da görevinden istifa etmişti. Bezci, 1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak da görev aldı.