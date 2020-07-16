15 Temmuz’daki demokrasi nöbetinden evlat nöbetine

Hasan Eğrigöz Ankara

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün hain darbe kalkışmasını engellemek, millet iradesine sahip çıkmak ve demokrasiyi korumak için sokaklara inen milyonlarca vatandaşla birlikte demokrasi nöbeti tutan anneler, şimdi de HDP önünde evlat nöbeti tutuyor.

“PKK’nın kaçırdığı oğlumla demokrasi nöbeti tuttuk”

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Akit’e yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Mustafa ile demokrasi nöbeti tuttuğunu ifade ederek, “4 yıl önce bugün oğlum Mustafa ile meydanlardaydık. Birlikte demokrasi nöbeti tuttuk. FETÖ terör örgütüne karşı oğlum, ben ve eşim birlikte devletimizi, milli irademizi savunduk. Aziz milletimizle beraber hain kalkışmayı püskürttük. Sonra terör örgütü PKK oğlumu kaçırdı. Şimdi de HDP önünde oğlumun nöbetini tutuyorum. Burada da Diyarbakır anneleriyle birlikte zafer alacağımıza inanıyorum. 3 Eylül 2019’dan beri sürdürdüğümüz evlat nöbeti ile 14 aile evladına kavuştu. Onlarca terörist eylemden etkilenerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü gençleri zehirleyemez oldu. Kaçıramaz oldu. Biz de evlatlarımıza kavuşana kadar bu nöbeti sürdüreceğiz. 15 Temmuz’da nasıl devlet millet el ele FETÖ’cüleri püskürttüysek, şimdi de devlet millet el ele PKK’yı bitireceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

“Meydanı FETÖ’ye bırakmadıysak, PKK’ya da bırakmayız”

İstanbul’dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’daki evlat nöbetine katılan acılı anne İsmihan Nilifırka da, “O gün demokrasiyi korumak için sokaklardaydık. Allah devletimize bir daha yaşatmasın ama yine olursa yine hiç düşünmeden sokaklara ineriz. Canımız pahasına da olursa devletimizi koruruz. FETÖ’cülere meydanı bırakmadık. Şimdi de PKK terör örgütüne karşı bir mücadele veriyoruz. PKK, HDP aracılığıyla bizim çocuklarımızı kaçırdı. Biz de evlat nöbeti ile çocuklarımızı onlardan geri alacağız” ifadelerini kullandı.