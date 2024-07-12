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Yerel 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?
Yerel

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-12 22:38:00 -
15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı. 

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

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