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15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını hayatlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını da dahil etti. Nisan ayından itibaren hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasakları uygulandı. 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarının ardından LGS ve YKS’nin yapıldığı tarihlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. 15 Temmuz’a yaklaşırken vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olup olmadığını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:15:00 -
15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Nisan ayında başlayan kısıtlamalar 1 Haziran’dan itibaren azaltıldı. Son olarak LGS ve YKS’nin yapıldığı günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Vatandaşlar 15 Temmuz’da kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı.

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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