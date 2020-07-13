Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Nisan ayında başlayan kısıtlamalar 1 Haziran’dan itibaren azaltıldı. Son olarak LGS ve YKS’nin yapıldığı günlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Vatandaşlar 15 Temmuz’da kısıtlama olup olmayacağını araştırmaya başladı.

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.