15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için kısa bir süre kaldı. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz günü ile ilgili vatandaşlar resmi tatil olup olmadığınının yanında 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruların cevabını merak ediyor. 19 Mayıs ve 23 Nisan’da kutlamaları koronavirüs salgını nedeniyle yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine tüm Türkiye’de balkonlardan İstiklal Marşı okunmuştu. Önemli günlerde uygulanan sokağa çıkma uygulamasının 15 Temmuz'da yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

15 Temmuz nedir?

Türkiye tarihinde yaşanmış son adrbe girişimi Fetullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış fetö terör örgütü mensupları tarafından gece yarısı yapılan darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa çıkan vatandaşlar tarafından bertaraf edilmiş darbe girişimine kalkışan hainler mahkemelerde yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

15 Temmuz’da neler oldu? saat saat 15 Temmuz gecesi yaşananlar

22:00’da Genelkurbay’da silah sesleri duyuldu. Jetler Ankara’da alçak uçuşa başladı. Helikopterlerden Genelkurbay önündeki insanların üzerine ateş açıldı. Saat 22:00’da İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri askerler tarafından geçişe kapatıldı. 23:24’te Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi FETÖ’cü hainler tarafından vuruldu. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım saat 23:30’da televizyonda açıklama yaparak, askerlerin içerisinde bir grubun kalkışması diyerek “Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir.” dedi.

Saatler 23:30’u gösterdiğinde Genelkurbay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ’cü alçaklar tarafından rehin alındı. Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a doğru hareket etti. Darbeci hainler 00:13’te TRT’de darbe bildirisini okuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihi konuşmasını saat 00:26’da yaptı. Erdoğan vatandaşları meydanlara davet etti. Kahraman Türk milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara akın etti. Vatandaşların meydanlara akın etmesiyle de FETÖ’cü alçakların darbe girişimi de beltaraf edilmiş olundu.