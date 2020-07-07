15 Temmuz'da ne oldu?
15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz 2016 yılında darbecilerin vermiş olduğu "Yurtta Sulh Harekatı" adı altında gerçekleştirilmiş darbe teşebbüsü! Türkiye'nin bütünlüğünü kırmak ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden kişilerin meydana getirdiği darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçti. Peki ama 15 Temmuz tam olarak nedir? 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da ne yapılmaya çalışıldı? İşte detaylar...
15 Temmuz darbe girişimi; 15 Temmuz 2016 yılında askeri darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimke "Harekat Yıldırım" adı altında yaptığı "Yurtta Sulh Harekatı" olarak adlandırdığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan askerler tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsüdür.
TRT ve Türk Silahlı Kuvvetleri resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bildirilerle birlikte sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından sıkı yönetim ilan edildiği askeriye tarafından açıklandı. O gün akıllara kazınan en önemli olaylardan biri de TRT binasının basılmasının ardından TRT spikeri olan Tijen Karaş'ın titreyip ve yutkunarak, önceden hazırlanan bildiriyi okuturken gerçekleşti. Tüm Türkiye o bildiriyi dinlerken "Şimdi ne olacak?" düşüncesinden kendini alamıyordu.
15 Temmuz günü FETÖ'cü askerler tarafından neler yapıldı?
- TRT'nin Habiye'de bulunan binası etkisiz hale getirilmek istendi.
- İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 4 kez bombalandı.
- Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunuldu.
- Muğla Marmaris'te olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunuldu.
- Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.
- Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde bir patlama meydana geldi.
- Milli İstihbarat Teşkilatı'na helikopterlerce açılan ateşe, savunma güçleri silahlarla karşılık verdi.
- Korsan bildiri yayınını zorla yayınlamaya çalışan FETÖ güçlerine ket vurma amacıyla TÜRKSAT yayını uydudan kesti.
- TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT'ın Gölbaşı'ndaki tesislerine askerî helikopterlerle saldırdı.
- Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.
- Tanklarla ateş açıldı.