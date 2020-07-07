15 Temmuz'da ne oldu?

15 Temmuz darbe girişimi; 15 Temmuz 2016 yılında askeri darbe teşebbüsü, darbecilerin verdiği isimke "Harekat Yıldırım" adı altında yaptığı "Yurtta Sulh Harekatı" olarak adlandırdığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan askerler tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsüdür.

TRT ve Türk Silahlı Kuvvetleri resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bildirilerle birlikte sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından sıkı yönetim ilan edildiği askeriye tarafından açıklandı. O gün akıllara kazınan en önemli olaylardan biri de TRT binasının basılmasının ardından TRT spikeri olan Tijen Karaş'ın titreyip ve yutkunarak, önceden hazırlanan bildiriyi okuturken gerçekleşti. Tüm Türkiye o bildiriyi dinlerken "Şimdi ne olacak?" düşüncesinden kendini alamıyordu.

15 Temmuz günü FETÖ'cü askerler tarafından neler yapıldı?