15 Temmuz 2016 gecesi Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kendilerine Yurtta Sulh Konseyi diyen bir grup tarafından kapatıldı. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı sarayı bombalandı. Aynı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlenmeye çalışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak vatandaşları meydanlara davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını dinleyenler sokaklara caddelere akın etti.

Vatandaşlarla güvenlik güçleri ortak bir güçle mücadele edip hainlerin planlarını yerle bir etti. O gece 251 vatandaşımız ise şehit oldu.

15 Temmuz’da köprüde kaç kişi şehit oldu?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden şehit olanlar:

Askeri Çoban,

Akın Sertçelik,

Ahmet Kocabay,

Erol Olçok,

Abdullah Tayyip Olçok,

Cengiz Hasbal,

Cemal Demir,

Batuhan Ergin,

Barış Efe,

Ayşe Aykaç,

Lokman Oktay,

Köksal Karmil,

Kemal Ekşi,

İhsan Yıldız,

Çetin Can,

Muhammet Ambar,

Mehmet Yılmaz,

Mehmet Karaaslan,

Mehmet Ali Kılıç,

Mahmut Coşkunsu,

Onur Kılıç,

Onur Ensar Ayanoğlu,

Münir Alkan,

Mustafa Kaymakçı,

Muharrem Kerem Yıldız,

Servet Asmaz,

Samet Uslu,

Şeyhmus Demir,

Şenol Sağmaz,

Sevgi Yeşilyurt,

Jouad Merroune,

Yılmaz Ercan,

Salih Alışkan,

Recep Gündüz,

Recep Büyük,

Timur Aktemur,

Şükrü Bayrakçı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Hasan Kaya,

Burhan Öner.