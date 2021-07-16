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Gündem 15 Temmuz'da askerleri nasıl kandırdılar? Muhammed Irmak'ın çektiği videolar birçok masumu hapisten kurtardı
Gündem

15 Temmuz'da askerleri nasıl kandırdılar? Muhammed Irmak'ın çektiği videolar birçok masumu hapisten kurtardı

15 Temmuz hain darbe girişiminde gece boyunca darbecilere karşı direnen ve çektiği videolarla birçok masum askerin ceza almasını önleyen Muhammed Irmak, yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 01:23:00 - 2021-07-16 21:12:53

 Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde yeniakit.com.tr'ye konuşan Muhammed Irmak, o gece yaşadıklarını anlattı. Irmak, darbe girişiminin gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez meydanlara çıktığını söyledi. O gece tankın üzerindeki askerlerle konuşup, onları rahatlarak sosyal medya hesabından videolar yayımlayan Muhammed Irmak, birçok masum askerin ceza almamasında rol oynadı.

Masum askerleri 'patlama' yalanı ile kandırdılar!

Muhammed Irmak, tankın üzerindeki bir uzman çavuş ile de konuşup bu anları kayıt altına almıştı. Sosyal medyadan yayımladığı video sayesinde, darbecilikten yargılanan uzman çavuş beraat etmişti. Irmak'ın 'Neden sokaktasın?' dediği askerin, 'Ben Anadolu çocuğuyum. Darbe olduğunu bilseydim, çıkarmıydım!' cevabı, darbeci hainlerin alçak yüzünü gösterir nitelikteydi.

" 'Karşıda patlama var' dediler"

Muhammed Irmak ile 15 Temmuz gecesi konuşan uzman çavuş, sokağa nasıl çıktıklarını şöyle anlatmıştı:

"Dediler ki 'Karşıda patlama var' Mesaimde bitmişti ama biliyorsunuz asker 7-24 esası ile çalışır. 'Dışarı çıkacağız' dediler. Biz de gövde gösterisi yapmak için dışarı çıktık. Bilmiyordum abi. Ben Anadolu çocuğuyum, Afyonluyum. Bilseydim darbe olduğunu çıkarmıydım! Saatlerdir Ayetel Kürsi okuyorum."

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Yorumlar

Halk

Feto uzman çavuşu örgüte almaz.ust rütbeli alır.lanet katil feto
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akesar

helal olsun Mustafa Sarı kardeşime
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