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15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına, 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren, İstanbul'a geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:15
15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle,15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına, 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren, ilk seferini gerçekleştirdi.

Ankara'dan sabah yola çıkan yüksek hızlı tren, 14.30'da İstanbul Pendik İstasyonuna ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan, vagonlarında üzerinde 15 Temmuz görseli ve logosunun yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" yazısı bulunan tren, 411 yolcusuyla Pendik istasyonunda bazı yolcularının inmesinin ardından Halkalı istikametinde yoluna devam etti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:15
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  4. 15 temmuz darbe girişimi
  5. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi
  6. TCDD

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