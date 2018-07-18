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"15 Temmuz sizin olsun, tanımıyoruz" diyen CHP'li başkana soruşturma

"15 Temmuz sizin olsun, tanımıyoruz" diyerek haddini aşan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz hakkında soruşturma başlattı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:16
"15 Temmuz sizin olsun, tanımıyoruz" diyen CHP'li başkana soruşturma

CHP Gebze İlçe BaşkanıMusa Yılmaz'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili paylaşımlarıyla ilgili olarak AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı, Musa Yılmaz hakkında soruşturma başlattı.

 

"SİZİN 15 TEMMUZ'UNUZ SİZİN OLSUN, TANIMIYORUZ"

Kocaeli Gebze'de CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü olan pazar günü, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Musa Yılmaz'ın, '15 Temmuz yazılmış bir senaryodur', '15 Temmuz senaryosu önceden yazılmış 20 Temmuz sivil darbenin alt yapısıydı', 'Biz kahramanlıkları destanları dış güçlere ve emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşında oluşurduk. Sizin 15 Temmuzunuz sizin olsun, tanımıyoruz' gibi paylaşımlarda bulundu.

Musa Yılmaz'ın paylaşımına AK Partili yöneticiler tepki gösterdi.

 

 

CHP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, Musa Yılmaz hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, suç duyurusu üzerine Musa Yılmaz ile ilgili olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma başlattı.

 

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:16
  1. Kocaeli
  2. AK Parti
  3. Gebze
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • BOYKOTT CHDPKKBOYKOTT CHDPKK5 dk önce
    SÜMÜK yalamak baya kafa yapiyor dimi Musa... senin yapin cürük cünkü irkci millet düsmanlarinin beyni genelde kücük olur..
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