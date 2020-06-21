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Aktüel

"15 Temmuz Şiir Yarışması"na başvurular başladı

Yarışma kapsamında yazılacak şiirler, şehit ve gazilere atfedilerek, Ensar Yayın tarafından kitaplaştırılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:17:50 -
"15 Temmuz Şiir Yarışması"na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Ensar Vakfı tarafından düzenlenen "15 Temmuz" temalı şiir yarışmasına başvurular başladı.

Yarışma kapsamında yazılacak şiirler, şehit ve gazilere atfedilerek, Ensar Yayın tarafından kitaplaştırılacak.

Katılımcıların en fazla 2 şiir ile başvuru yapabileceği yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmaya katılmamış veya yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi 5 Temmuz olarak belirlenen yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere, "enstitu.ensar.org" adresinden ulaşılabilecek.






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