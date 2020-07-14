15 Temmuz 2016’da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatıldı. Kendilerine Yurtta Sulh Konseyi ismini veren bir grup hain TBMM binasını bombaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada vatandaşları Atatürk Havalimanı’na meydanlara davet etti. Bu çağrıyla sokaklara dökülen milyonlar, güvenlik güçleriyle birlikte darbecilerin hain planlarını yerle bir etti.

15 Temmuz gecesi 251 kişi vefat etti. Yaşanan olayların ardından İstanbul ve Ankara’da şehitlik anıtları açıldı. Peki, 15 Temmuz Anıtı nerede?

15 Temmuz şehitliği nerede İstanbul

15 Temmuz’da çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı, pek çok şehit verdiğimiz yerlerin başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Bu sebeple şehitler anıtı köprünün çıkışında yer alıyor.

15 Temmuz Şehitler Anıtı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Çıkışı konumunda bulunuyor.

Bağcılar 15 Temmuz Şehitler anıtı

İstanbul Bağcılar’da da bir anıt bulunuyor. Bağcılar şehitler anıtının adresi ise şöyle: Yavuz Selim, Hoca Ahmet Yesevi Cd. No:62, 34203 Bağcılar/İstanbul