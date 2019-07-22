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15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası tamamlandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası tamamlandı.


15 - 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde düzenlen müsabakalara toplamda 140 sporcu katıldı.


Minik, Küçük, Genç ve Büyükler kategorilerinde sporcular 5 gün boyunca 15 Temmuz Şehitleri anısına kıyasıya mücadele etti.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
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