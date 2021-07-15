15 Temmuz şehitlerimiz Gökhan Özoğuz için Boğaziçi provokatörleri kadar değer görmedi!

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CHP'li başkanlara methiyeler düzen Gökhan Özoğuz, FETÖ'nün kanlı darbe girişimi olan 15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmazken Boğaziçi provokatörlerine destek mesajı attı.

Melih Bulu görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, 6 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından görevden aldı.

Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek provokatörlük yapanlara destek veren Gökhan Özoğuz, Boğaziçi’ndeki görevden almanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gökhan Özoğuz'dan Boğaziçi provokatörlerine destek

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na methiyeler düzen bazen de Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) övgüler yağdıran Gökhan Özoğuz, Melih Bulu’nun görevden alınmasıyla sevince boğuldu.

Özoğuz Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Ana sütü gibi helal Haklı olup, Hakkını arayıp savunan eninde sonunda hep kavuştu. Özgür, Eşitlikçi, İleri görüşlü, Samimi Kucaklayan hep güçlüdür ! Dinamolar Işık saçmaya devam

15 Temmuz kanlı darbe girişimine sessiz kaldı

Boğaziçi provokatörleri için hazır kıta bekleyip tweet atan Gökhan Özoğuz, FETÖ’nün kanlı darbe girişimine karşı ise kafasını kuma gömdü.

251 şehit verdiğimiz, 2 bin 196 vatandaşımızın da yaralandığı meşru hükümete karşı yapılan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin herhangi bir kınama mesajı yayımlamayan Gökhan Özoğuz, milli meselelere karşı hassasiyetinin olmadığını gösterdi.