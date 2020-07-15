15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesi dolayısıyla ülke genelinde öğlen namazı öncesi “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlid Programı” yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,Ankara Beştepe Millet Camii’nde gerçekleştirilen programa katıldı.

Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan programda, Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, mevlitten bahirler okundu, Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu ilahiler seslendirdi.

Gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programdaDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Başkan Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:

“Ey bütün mevcudatı yoktan var eden ve bizleri varlığından haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü ve duamızı sana arz ediyoruz. Dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle!

Huzurunda ellerimizi mağfiretine açtık, cân-ı gönülden yalvarıyoruz, bizleri huzurundan boş çevirme Allah’ım!

Yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere ve bilhassa server-i asfiya, hatemü’l-enbiya, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz’e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Sen vasıl eyle Allah’ım!

Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Yüce Rabbimiz! Sana inandık, Sana güvendik, Sana tevekkül ettik. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini bizlerden esirgeme Allah’ım!

Ya Rabbi! Lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma! Bizi sırât-ı müstakiminden ayırma! Bizleri sensiz, sevgisiz ve sahipsiz bırakma Allah’ım!

Ey bizleri nice felaketlerden kurtaran ve nice korkulardan emin eyleyen Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz. Üzerimizdeki nimetini ve inayetini daim eyle Allah’ım!

Ya Rabb! 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milletimizin hürriyet ve iradesini tehdit eden bir ihanet karşısında hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din- ü devlet, mülk ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle... Bütün şehitlerimizi cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Allah’ım. Onları Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle ve Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle Allah’ım!

Her birine minnet borçlu olduğumuz 15 Temmuz şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına güzel bir sabır ve büyük bir ecir ihsan eyle! Şehitlerimizin kabirlerini pür nur, makamlarını âlî eyle Allah’ım!

Ya Rabb! Gazilerimizi dünya ve ahirette nimetlerinle müşerref eyle. Sağlık ve huzurla uzun ömür ihsan eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu büyük ihanet karşısında Çanakkale ruhuyla yekvücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya dur diyen necip milletimize zeval verme Allah’ım. Ceddimizin mukaddes mirasına, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan milletimizi iki cihanda aziz eyle Allah’ım!

Yüzyıllardır din-i mübin-i İslam’a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimize merhametinle, nusretinle muamele eyle. Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle Allah’ım!

Ya Rabb! Bu necip milletin ve aziz vatanın muhafızı olan kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi her türlü kötülükten koru. Ordumuzu her daim mensur ve muzaffer eyle Allah’ım!

Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan ve bu toprakları bizlere vatan kılanların davasına sahip çıkan devlet büyüklerimize yardım eyle. Onları her türlü tehlike ve tuzaktan Sen koru Allah’ım!

Ya Rabb! Mabetlerimizin göğsüne uzanan namahrem ellere, ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyen hainlere fırsat verme. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi düşmanlarımıza ve din düşmanlarına çiğnetme Allah’ım!

Ey hainlerin tuzaklarını bozan Yüce Rabbimiz! Suret-i Haktan görünüp dinimizi istismar ederek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat verme Allah’ım!

Ülkemizi, milletimizi ve tüm İslam beldelerini, zalimlerin zulmünden, kâfirlerin küfründen, münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden, şerlilerin şerrinden koru. Senin adınla insanları aldatanların, inancı ve samimiyeti istismar edenlerin şerlerinden bizleri, ülkemizi, bütün İslam alemini muhafaza eyle Allah’ım!

Ya Rabbelalemin! Dinimizin, devletimizin ve milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan bizleri halas eyle Allah’ım!

Bizleri zalim olmaktan da zulme uğramaktan da uzak eyle! Zalimin karşısında mazlumun yanında olanlardan eyle! Bizleri adaletten, güzel ahlaktan ve merhametten ayırma Allah’ım!

Ya Rabb! Bugün yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, evleri, camileri ve her türlü kutsalları harap edilen, en temel hakları bile ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizlere de kardeşlerimize yardım edecek irade, kudret ve fırsatlar ihsan eyle Allah’ım!

Ya Rabb! Çocukların, kadınların ve bütün insanların, korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin ve gözyaşının olmadığı bir dünya için, yeryüzünde yeniden iyiliği hâkim kılmak için çalışmayı bize nasip eyle. Bu uğurda kudretinle bizleri muktedir eyle Allah’ım!

Ya İlahelalemin! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri hak davaya sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım!

Şanlı ordumuza ve güvenlik güçlerimize yurt içindeki ve dışındaki terörle mücadele operasyonlarında, karada, denizde, havada her zaman ve her yerde nusretinle ve kudretinle yardım eyle. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle Allah’ım!

Ya Rabbelalemin!Bizi adaletten, hakkaniyetten ayırma Allah’ım!

Ya Rabbi! Bu toprakları vatan kıldığımız günden beri milletimizi millet yapan değerler uğruna can veren tüm şehitlerimiz için ülke genelinde tüm cami ve Kur’an kurslarımızda okunan binlerce hatm-i şerifleri yüce dergâhında kabul eyle. Şehitlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz, makbul eyle. Makamlarını âli, mekânlarını cennet eyle. Bu hatimleri okuyan, dualarımıza âmin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle Allah’ım!

Ya Rabb! Bu günlerde, 86 yıldır büyük bir özlem ve hasretle beklediğimiz Ayasofya Cami’nin ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz. Sana sonsuz hamd-ü senalar olsun.

İlahî ya Rabbi! Bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bir daha bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah’ım!

İstanbul’un fethiyle birlikte kubbeleri ve minareleri tekbir sedalarıyla yankılanan Ayasofya’nın derûnunda taşıdığı manaları yeryüzüne egemen kılmak için büyük bir inanç, heyecan ve özveri ile çalışmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!

Aziz şehitlerimiz hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslâm beldelerini ve tüm dünyayı her türlü afetten, fitneden, fesattan ve savaşlardan muhafaza eyle Allah’ım!”