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Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne paçavra asmaya kalktılar! Bakan Soylu: O polisler ödüllendirilecek
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne paçavra asmaya kalktılar! Bakan Soylu: O polisler ödüllendirilecek

Alçak Gezi kalkışmasının yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asmaya çalışan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da aralarında olduğu grup polis tarafından engellendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girişilen çirkin hareketi engelleyen polislerin ödüllendirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:18:00 -

Polis hain Gezi kalkışmasının 9. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' paçavrası asmaya kalkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da aralarında bulunduğu grubu engelledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, hain Gezi kalkışmasının 9. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankartı astı. Olaya müdahale eden polisler pankartı kesti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girişilen çirkin hareketi engelleyen polislerin ödüllendirileceğini açıkladı.

Soylu paylaşımında "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Olayı ve polise saldırı anlarını paylaşan Soylu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

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