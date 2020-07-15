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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:41:00 - 2020-07-15 11:42:09

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Boğaziçi Köprüsü olan adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen ve 34 vatandaşın şehit olduğu boğaz köprüsüne, Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. Sahilde balık tutanak bazı vatandaşlar köprüyü ve bayrakları arkasına alarak özçekim yaptı.

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