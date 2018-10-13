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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürekleri ağza getiren o gençler yakalandı

Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak Şehitler Köprüsü’nden patenli ve bisikletli olarak geçen 2 genç enselendi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürekleri ağza getiren o gençler yakalandı

15 TemmuzŞehitler KöprüsüAnkara istikametinden trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geçen patenli ve bisikletli 2 genç yakalandı.

Tehlikeli bir biçimde araçların arasından geçtikleri görüntüleri sosyal medyaya koyan gençler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İsmail Öznam ve İslam Soysal ikamet ettikleri adreslerinde polis tarafından alınarak Arnavutköy Polis merkezine götürüldü. 216'şar lira para cezası kesilen gençler daha sonra serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:54
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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