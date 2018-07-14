15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik durdu

15 temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş kısmında bir araç alev aldı. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

MOTORDAN ÇIKAN ARIZA NEDENİYLE ALEV ALMIŞ OLABİLİR

Aracın neden yandığına dair kesin bir bilgi yok. Tamamı yanan aracın motorundan çıkan bir arıza nedeniyle alev almış olabileceği belirtiliyor. Araç alev aldıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Yanan araç söndürüldü.