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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik durdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir araç alev aldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:48
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik durdu

15 temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş kısmında bir araç alev aldı. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

MOTORDAN ÇIKAN ARIZA NEDENİYLE ALEV ALMIŞ OLABİLİR

Aracın neden yandığına dair kesin bir bilgi yok. Tamamı yanan aracın motorundan çıkan bir arıza nedeniyle alev almış olabileceği belirtiliyor. Araç alev aldıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Yanan araç söndürüldü.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:48
  1. Avrupa
  2. 15 temmuz şehitler köprüsü

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