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Yerel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde servis midibüsü yandı
Yerel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde servis midibüsü yandı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 09:03:00 -

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, Edirne istikametine seyir halindeki servis midibüsünde yangın çıktı. Polis ekipleri köprü yolunu trafiğe kapatırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Yangın, saat 07.15 sıralarında, D-100 karayolu Edirne istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki servis midibüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sağ şeritteki midibüsün etrafına dubalar koyarak önlem aldı. Yangın nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa’ya geçenler için yol, bir süre trafiğe kapatıldı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken servis midibüsünde hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Minibüsün söndürülmesinin ardından tüm şeritler trafiğe açıldı.

 

 

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