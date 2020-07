15 Temmuz şehidinin engelli oğlundan çarpıcı sözler

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Babası şehit Mustafa Solak'ın darbe girişimini haber alır almaz evden ayrıldığını belirten Emre Solak, "15 Temmuz 2016 akşamında annem ve babamla biraz oturduktan sonra erken uyuduk. Annemle ben uyurken babamı amcasının oğlu aramış. İstanbul'da köprünün kapatıldığını söyleyerek Ankara'da durumun ne olduğunu sormuş. Babam da uyanır uyanmaz televizyondan darbe girişimini öğrenmiş ve sokağa çıkmış. Annem babamı dışarı çıkarken fark ederek ona 'nereye gidiyorsun?' diye sormuş. Babam da 'vatanımı korumaya' diye cevap vermiş." ifadelerini kullandı.

'O an dünyanın başıma yıkıldığını hissettim'

"Babamı sabaha kadar aradık ama ona ulaşamadık." diyen Emre Solak, babasının şehadet haberini nasıl aldığını şöyle anlattı:

"Annem gece telaşlanınca beni de uyandırdı. Babamı her aradığımızda meşgule alıyordu. Sonra amcamı arayarak babama ulaşamadığımızı söyledim. Amcam eve gelerek beni aldı ve beraber Külliye'ye gittik. Orada bulamayınca eve dönüp annemi aldık ve hastaneye gittik. Hastanede herkes ağlıyordu. Her yer kan içindeydi. Amcam gelip bana sarılarak 'baban şehit olmuş' dedi. O an dünyanın başıma yıkıldığını hissettim."

Şehit çocuğu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Emre Solak, FETÖ'cü teröristlere şu mesajları verdi:

"Kimi insanlar askerde kimileriyse hapiste gün sayar. Ben de babasız kaldığım günleri sayıyorum. FETÖ'cü alçaklar tam 1447 gün önce babamı benden çaldılar. Hapiste krallar gibi yaşıyorlar ama bunun bir de ahireti olacak. Elimden gelse babamı öldürenlerden bu dünyada hesap sorarım ama maalesef yapamıyorum. Bizim hesabımız ahirete kaldı."