  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi:
Aktüel

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi:

"Tabii ki verilen kararlardan memnunuz. Suçlunun işlemiş olduğu suç yanına kar kalmadı. Türk adaletine güveniyorum. FETÖ'cü teröristler hak ettikleri cezayı aldılar"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:39:31 -
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı davası kararlarına ilişkin, "FETÖ'cü teröristler hak ettikleri cezayı aldılar. Suçlunun işlemiş olduğu suç yanına kar kalmadı." dedi.

Yiğit, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki karar duruşmasının ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

Kızının henüz 10 aylık polisken 23 yaşında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit olduğunu anımsatan baba Yiğit, Akıncı Üssü davasında çıkan kararların kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Türk adaletine güvendiğini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Tabii ki verilen kararlardan memnunuz. Suçlunun işlemiş olduğu suç yanına kar kalmadı. Türk adaletine güveniyorum. FETÖ'cü teröristler hak ettikleri cezayı aldılar. Fakat bu FETÖ'nün hala mızrağının düşmediğini hissediyoruz. Çünkü Meclisimizde FETÖ'nün savunuculuğunu yapan terör seviciler var. Hala bebek katili 'Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen şahsın savunuculuğunu yapan parti genel başkanları var. Samimi söylüyorum, biz çocuğumuzun şehadetine üzülmüyorüz. Bizi bunlar daha çok üzüyor, daha çok yaralıyor. Onun için biz bu memleketin terörist sevicilerden kurtulmasını istiyoruz."

Bu vatanın evlatlarının bundan sonra da ne ezanlarını susturacağını ne de bayraklarını göklerden indireceğini kaydeden Yiğit, "Onun için herkes müsterih olsun, bu vatanın sahibi çok. Bu teröristler hak ettikleri cezayı aldılar. Fakat o siyonist güçlerin teröristlerin yandaşları ülkemizde, vatanımızda hala onların hainliğini, sözcülüğünü yapan kişiler var. Bizler tabi ki bu vatandan onlarında temizlenmesini istiyoruz. Geleceğimize iyi yön vermek için bu vatana sahip çıkacağız. Gençlere nasihatimiz hep bu şekilde oluyor. Türk yargısına sonuna kadar güvendik ve güveniyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen anti-balistik füzenin Kazakistan'da ateşlendiğini duyurdu.
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay