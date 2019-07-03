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15 Temmuz resmi tatil olacak mı?

15 Temmuz 2019 resmi tatil olacak mı sorusu gündemde. Temmuz ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını ve 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:46
15 Temmuz resmi tatil olacak mı?

15 Temmuz 2019 resmi tatil olacak mı sorusu gündemde. Temmuz ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını ve 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

15 Temmuz resmi tatil olacak mı?

15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti. Ayrıca 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:55
  1. Ankara
  2. 15 temmuz
  3. 15 Temmuz 2013
  4. 15 Temmuz 2014 Haberrleri
  5. 15 temmuz resmi tatil mi
  6. 15 temmuz resmi tatil olacak mı
  7. 15 temmuz 2019 resmi tatil mi
  8. 15 temmuz tatil mi

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