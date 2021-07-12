15 Temmuz 2016'da bir grup hain darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara akın edenler hainlerin planlarını yerle bir etti. 15 Temmuz gecesi sivil, asker ve polis olmak üzere 240'ı aşkın kişi yaşamını yitirdi. 2017 yılından itibaren 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz kurban bayramıyla birleşti mi?

15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu yıl kurban bayramı ise 20-23 Temmuz’da idrak edilecek. Bu sebeple bayram tatiline 15 ve 16 Temmuz’un da eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Bayram tatilinin süresine ilişkin karar kabine toplantısında verilecek. Kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacak ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Kurban Bayramı Arife günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1.günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4.günü: 23 Temmuz Cuma