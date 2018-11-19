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15 Temmuz mağduru polisten yürekleri dağlayan sözler

ABD'nin kucağındaki FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında vücuduna demir parçaları isabet ederek yaralanan Sadullah Karataş, "Eve 5 dakika geç gitsem, 'babam nerede kaldı, yine 15 Temmuz mu olacak?' diye soruyormuş." dedi, "Benim vücudumdaki demir parçalarının hesabını kim verecek?" diye sordu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:25
15 Temmuz mağduru polisten yürekleri dağlayan sözler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya müşteki beyanı ile devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Şarapnel parçalarıyla yaralandı

Olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli olan müşteki polis memuru Sadullah Karataş, 15 Temmuz akşamı savaş uçaklarından atılan bomba sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını beyan etti.

Sanıkların suçsuz oldukları yönündeki savunmalarını kabul etmediğini dile getiren Karataş, 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin bayrağa saygısızlık yaptığını ve vatana ihanete kalkıştığını bildirdi.

"Hesabını kim verecek?"

Halen tedavisinin sürdüğünü anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Benim 6 yaşında kızım var, üç senedir uyumuyor. Eve 5 dakika geç gitsem, 'babam nerede kaldı, yine 15 Temmuz mu olacak?' diye soruyormuş. Ben darbe girişiminde yaralandım, üç yıldır tedavilerimden ötürü uyuyamıyorum. Olay gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevliydim. Emniyet önüne tanklarla gelen rütbeli darbecilerden şikayetçiyim.

Vatana ihanet eden, polis üniformamızdaki bayrağa saygısızlık eden, tanktan ateş edenlerden ve emniyete bomba atan pilotlardan şikayetçiyim. Benim vücudumdaki demir parçalarının hesabını kim verecek?"

Sanıklardan şikayetçi olan ve suçluların cezalandırılmasını isteyen Karataş, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:25
  1. Ankara
  2. Sadullah Karataş
  3. 15 Temmuz
  4. 15 temmuz davası

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  • bilobilo35 dk önce
    ... adamın fotosu üzerinde niye oynuyonuz ?
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