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Aktüel 15 Temmuz kahramanları Beyoğlu'nda özel etkinliklerle anılacak
Aktüel

15 Temmuz kahramanları Beyoğlu'nda özel etkinliklerle anılacak

Yeniakit Publisher
2023-07-12 13:59:00 -
15 Temmuz kahramanları Beyoğlu'nda özel etkinliklerle anılacak

Beyoğlu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünü özel etkinliklerle kutlayacak. 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler gün boyu devam edecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek ekinliklerin İstanbul'daki en önemli merkezlerinden birisi ise Beyoğlu olacak. Beyoğlu Belediyesi gün boyu düzenleyeceği çeşitli özel etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini anacak. 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi, Taksim Camii’nde 15 Temmuz şehitleri mevlit programı, Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

İstiklal'de 15 Temmuz dergi kapakları sergisi açılacak

15 Temmuz 2016’da düzenlenen hain kalkışma, aziz milletimizin hürriyetini ve egemenliğini kahramanca savunarak kazandığı kesin bir zaferle bertaraf edildi. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında “hür tefekkürün kaleleri” olan dergilerin kapaklarına ve sayfalarına taşınan materyaller, özel olarak hazırlanan “Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi”nde vatandaşlarla buluşacak. Dünya Dergiler Birliği ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan serginin açılışı, 14 Temmuz Cuma günü saat 11.30’da Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek.

15 Temmuz şehitleri için Taksim Camii'nde mevlit programı düzenlenecek

15 Temmuz Şehitleri için 14 Temmuz Cuma günü Taksim Camii’nde mevlit programı düzenlenecek. Cuma namazına müteakiben gerçekleştirilecek programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilecek. Programın ardından Taksim Camii bahçesine kurulan stantlarda şehitlerimizin hayrına katılımcılara ikramlarda bulunulacak.

Türkiye Yüzyılının kahramanları 3x3 basketbol turnuvası

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde “Türkiye Yüzyılının Kahramanları 3x3 Basketbol Turnuvası” düzenlenecek. 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Parkı Basketbol Sahasında gerçekleşecek turnuvada gençler 15 temmuz şehitlerinin anısına kıyasıya mücadele edecekler. Turnuvada şampiyonluğa ulaşacak olan takımın genç sporcularına Vialand Tema Park ödülü verilecek.
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15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesine yansıtılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. 14 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30’da başlayacak ışıklı gösteride; tarihi Galata Kulesine Türk bayrağı, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin videolar ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtılacak.

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