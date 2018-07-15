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15 Temmuz için 8 bin mermi!

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı’nın yanı sıra Çankaya Köşkü’ndeki Muhafız Alayı’nı da üs olarak kullanan darbeci teröristlerin, o gece hain girişiminde kullanmak üzere 8 bin mermiyi kaçırdıkları belirlendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 07:31
15 Temmuz için 8 bin mermi!

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunun iki yer darbeci hainlerin karargâhı haline gelmişti. Ankara dışında Akıncı Hava Üssü'nü kullanan hainler, Ankara içinde ise Çankaya Köşkü'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı harekete geçirdi. Muhafız Alayı da 15 Temmuz'da yapılacak darbenin hazırlıklarına yaklaşık 10 gün önceden hız verdikleri 8 bin adet mermiyi de kullanmak için götürdükleri tespit edildi. İşte 15 Temmuz öncesi FETÖ'cülerin Çankaya Köşkü'ndeki hazırlıklarına ilişkin bilinmeyenler:

BAHANE LAHMACUN

O dönem Muhafız Alayı Komutanı olan Albay Muhsin Kutsi Barış, EDOK Komutanı Org. Kamil Başoğlu gibi alınacak üst düzey isimler için sık sık Köşk'ün yan tarafındaki lojmanlara gitti. Darbeciler, burada kantinde çay içme ve oradaki restoranda lahmacun yeme bahanesiyle bölgede sık sık inceleme yaptı.

 Muhafız Alayı Komutanı Kutsi Barış ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yaveri olan Albay Ali Yazıcı darbe girişimi yaklaşınca spor yapma bahanesiyle sık sık Çankaya'daki lojmanlarda bir araya geldi. İkilinin darbe hazırlıkları kapsamında yoğun şekilde görüştükleri belirlendi.

FETÖ'NÜN AŞAĞILIK ASKERLERİ

 Hainler ayrıca Çankaya Köşkü'nde giriş çıkışları rahat yapabilmek için bazı kapılara kendi adamlarını yerleştirdi. TRT'ye baskına gidecek araçlar bile önceden ayarlandı.

 Muhafız Alayı Komutanı Kutsi Barış, darbe girişimi başlamadan saat 16.00 sıralarında emrindeki askeri döviz bürosuna gönderdi. Elindeki bir miktar parayı postasına veren Barış, bunu 4 bin dolara çevirttirdi. Barış darbe girişiminin başlamasıyla dövizin sert şekilde yükselmesiyle para kazanma hesabı da yaptığı öğrenildi.

ÇANKAYA'DA 8 BİN MERMİ

 Muhafız Alayı Komutanı Albay Kutsi Barış, çarşamba günü emrindeki askerlere talimat vererek cephanelikten 8 bin G-3 silah mermisi çıkartılmasını istedi. Mermileri kendi odasına koydurtan Barış, 15 Temmuz günü Çankaya Köşkü'ne gelen siyah Renault marka araca 8 bin mermiyi yükletti.

DRONE İLE TANKLARI YÖNLENDİRDİLER

Darbe girişiminin en sıcak anlarında Çankaya Köşkü'nde kalan Muhafız Alayı'ndaki bazı askerler, mini insansız hava aracı Drone'lar uçurarak, Köşk'ün etrafını izlemeye çalıştı. Drone'lar ile izleme yapan darbeci askerler, Kızılay yönünden gelen tanklara bilgi aktararak hangi kapıdan gelmeleri gerektiği, etrafta polislerin nasıl tedbirler aldığını söyleyerek yönlendirme yaptı. O gece Çankaya Köşkü'nde darbecilere karşı direnişe geçen polisler, havada Drone olduğunu fark edince silahla vurup düşürdü.

DARBECİLER 35 UÇAK 74 TANK KULLANDI

İhanet girişimine yönelik İstanbul'daki davada gerekçeli karar açıklandı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik İstanbul'daki ana darbe davasının karara bağlandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda FETÖ'nün darbe girişimindeki parmak izlerine yönelik önemli ayrıntılar yer aldı. FETÖ'nün 1 Kasım 2015'teki sonuçlarının açıklanmasının ardından 2016 yılı içerisinde dış güçlerin de desteğini arkasına alarak darbe girişimine karar verdiği vurgulandı. Kararda darbeci hainlerin 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4000'e yakın silah kullanıldığı generaller ve amirallerin de bulunduğu 8 binin üzerinde askeri personelin girişime katıldığı vurgulandı.

Sabah

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 07:31
  1. İstanbul
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  4. Mermi
  5. 15 Temmuz

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