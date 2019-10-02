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15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kuruldular! Resmi Gazete’de yayımlanan vakıf hala faaliyete geçmedi

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 10 milyon tl mal varlığı ile kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 13 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tüzel kişiliğe sahip oldu ancak hala faaliyete geçmedi. Kendileri için toplanan yardımlara ulaşamayan Şehit yakınları ile Gaziler, 2017 yılından beri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dan kendilerine yapılacak açıklamayı bekliyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 20:16
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kuruldular! Resmi Gazete’de yayımlanan vakıf hala faaliyete geçmedi

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 15 Temmuz hain darbe girişiminden rant elde etmek isteyen bazı dernek ve vakıfların olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz de öyle saman alevi gibi dernekler ve vakıflar var ki bir gün açılış yaparlar ama orası 4 sene kapalı kalır. İçeriye atılan mektuplar yıllarca okunmamıştır. Ben Hamamönü'ndeyim ve çevremde bunun çok güzel örnekleri var. Olumsuz anlamda söylüyorum. Açılışını başbakanlarla yapıp da arkasından üç defa bile toplantı yapmamış dernek binalarımız var. Bunlar konjonktüreldir."

O derneklerden birisi...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için 10 milyon TL mal varlığı ile kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı 13 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 30830 sayılı Resmi Gazete'de tüzel kişiliğe sahip oldu ancak hala faaliyete geçmedi.

10 milyon tl nerede?

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kurulması kararı 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Söz konusu vakıf 13 Temmuz 2019'da tüzel kişilik kazansa da hala iletişim bilgisi, yönetici kadrosu ve bir merkezi bulunmuyor. Kendileri için toplanan yardımlara ulaşamayan Şehit yakınları ile Gaziler, 2017 yılından beri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dan kendilerine yapılacak açıklamayı bekliyor.

Bülent Arınç'tan 15 Temmuz yorumu: 15 Temmuz'u kullanarak çıkar sağlayanlar var

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:16
  1. Ankara
  2. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç
  3. 15 Temmuz
  4. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı
  5. Resmi Gazete

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