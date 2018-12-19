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15 Temmuz gecesi emir subayı tarafından alıkonulmuştu... 'Yanımda hain besliyormuşum demek'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin koruma ekibinden yer alan astsubay E.Ö. tanık olarak dinlendi. Tanık E.Ö., Galip Mendi'nin emniyet müdürünün odasında kendisini alıkoyanlar arasında yer alan emir subayı Yılmaz'ı kastederek, "8-9 yıldır yanımda hain besliyormuşum demek, Murat Yılmaz denilen hain beni tutsak etti" dediğini aktardı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:26
15 Temmuz gecesi emir subayı tarafından alıkonulmuştu... 'Yanımda hain besliyormuşum demek'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin koruma ekibinden yer alan astsubay E.Ö. tanık olarak dinlendi.

Olay tarihinde ailesiyle yemekte olduğu sırada korumaların bulunduğu yazışma grubuna, "Kendi karargahımıza giremiyoruz." şeklinde bir mesaj geldiğini aktaran E.Ö, bunun üzerine ters giden bir şeylerin olduğunu anladığını belirtti.

Kendisini arayan bir arkadaşının İstanbul'daki boğaz köprüsünün askerler tarafından kapatıldığını söylediğini bildiren E.Ö, bunun üzerine ailesini Anıttepe'deki lojmana bırakarak, dışarı çıktığını aktardı.

'Neler olduğunu birbirimize sorduk'

Durum değerlendirmesi yapmak için diğer korumalarla bir parkta buluştuklarına değinen E.Ö, "Neler olduğunu birbirimize sorduk, korumalığını yaptığımız Orgeneral Galip Mendi'nin nerede olduğu konusunda kimsenin bilgisi yoktu. Bizler o zaman izinliydik, görevde olan koruma ekibine ise ulaşamıyorduk." ifadelerini kullandı.

Bu durumu paylaştıkları koruma müdürünün, Mendi'nin emniyetli bölgede olduğunu söylediğini bildiren E.Ö, daha sonra korumalara özel olarak tahsis edilen P-90 model silahları almak için karargaha giden arkadaşlarına darbecilerin izin vermediğini vurguladı.

'Bizi vuracaklar, öldürecekler'

İlerleyen saatlerde Mendi'nin yanındaki koruma ekibinden, "Halil" isimli astsubayın kendisine, "Silahlı askerler etrafımızı sardı" diye mesaj attığına işaret eden E.Ö, "Bunun üzerine koruma müdürüne giderek, 'Komutanın emniyetli bölgede olduğunu söylüyorsunuz ama Halil, silahının alındığını söylüyor' dedim. Gerekirse karargahtaki operasyona katılmamazı gerektiğini de söyledim." diye konuştu.

Bir süre sonra Rahim Yavuz ve "Erdem" isimli başçavuşla karargaha gittiklerini anlatan E.Ö, bu esnada jandarma ve polis özel harekatın operasyon düzenlediklerine şahit olduğunu kaydetti.

'8-9 yıldır yanımda hain besliyormuşum demek'

Korumalara ait silahların bulunduğu kasanın darbecilerce yağmalandığını gördüğünü bildiren E.Ö, daha sonra dönemin Jandarma Harekat Başkanı Tümgeneral Arif Çetin ile görüştükleri ve kendilerine Mendi'nin emir subayı Murat Yılmaz'a ulaşamadığını söylediğini vurguladı.

Bunun üzerine koruma müdürü ve diğer arkadaşlarıyla Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirten E.Ö, sonrasında yaşananlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Galip Mendi'nin yanındaki Halil astsubay 'Bizi vuracaklar, öldürecekler' diye mesaj attı. Bu görüşmeden sonra Akıncı Üssü'ne vardık. Kapıda bizi durduran polislere durumu anlattık. Daha sonra nizamiyeye hızla aracı sürdüm. Bu esnada bizim komutanın (Galip Mendi) makam aracının çıkışı yaptığını gördüm. Bunun üzerine onlara eşlik ettik ve emniyet müdürlüğüne gittik. Galip Mendi, emniyet müdürünün odasında kendisini alıkoyanlar arasında yer alan emir subayı Yılmaz'ı kastederek, '8-9 yıldır yanımda hain besliyormuşum demek, Murat Yılmaz denilen hain beni tutsak etti' dedi. Bu ifadelerini bizzat duydum."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:26
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Galip Mendi
  4. 15 temmuz
  5. fetö

YORUM YAZ

  • neler var neler daha,neler var neler daha,1 sa önce
    Bir de paşa assubay vardı. Feto onu, Erdoğan' ı tutuklamasına bedel tümgeneral yapacakmıştı assubay kontencanından. Bu adamı kanalizasyon faresi gibi delikte sıkışık vaziyette yakaladılar daha sonra! Delik ve o! Tümgeneral olamadı tabii; ama sanırım götgeneral şu an.

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