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Aktüel

15 Temmuz gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

2020-04-27 13:53:59 -
15 Temmuz gazisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SİVAS (AA) - Sivas'ta 15 Temmuz gazisi, devletin verdiği 1000 lira desteği Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişi sırasında İstanbul'da yaralanarak gazi olan Altıntabak Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Yakup Sevinç, devletin gaziler için verdiği 1000 lira yardımı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Parayı banka hesabına yatıran Sevinç, dekontunu Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teslim etti.

Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gazilere 100'er lira destekte bulunduğunu, kendisinin ihtiyacı olmadığı için bu parayı ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi amacıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladığını belirtti.

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