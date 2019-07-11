0553 313 94 23

15 Temmuz Gazisi Ufuk Yegin: Bir daha hain bir girişim olsa bu kez...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yegin, bir daha böyle bir hain girişim yaşanırsa bu sefer farklı çıkarım. Sırt çantamı mermilerle doldururum." dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:13

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleşen hain darbe girişiminde; sağ bacağı ile sol elinden yaralanarak Gazi olan Ufuk Yegin, o karanlık gecede yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı.

'Korkudan titreyen askeri su vererek sakinleştirdik'

Beraberindeki sivil direnişçilerle Genelkurmay Başkanlığı'nın içine girmeye karar verdiklerini belirten Yegin, "Genelkurmay binasının protokol kapısı dedikleri sürgülü bir kapı varmış. Arkadaşlarımız o kapıyı sallayarak içeri doğru devirdi. Bazı askerlerin silahlarını da aldılar. Mesela Şehit Cemal Gümüş abi askerin elindeki tüfeği aldı. Elindeki suyu onunla paylaştı. O asker heyecandan titriyordu."

'Darbecilerle diyalog kurmaya çalıştık'

İçeriye girdiklerinde koridorda bir süre slogan attıklarını söyleyen Yegin, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şekilde kamu malına zarar vermedik. Üst kata komutanlık karargahına çıktık. Bir süre o katta da slogan attık. Askerlerin bir kısmı sivil giyimliydi ama üzerlerinde hücum yelekleri vardı. Bir kısmı da askeri üniformalıydı. Ateş etmeye başladılar. Açılan ilk ateşle birlikte bir alt kata çekildik. Orada iki arkadaşımız şehit edilmiş. Alt katta slogan atmaya devam ederken bir kaos ortamı oluştu. Tekrar silah sesleri yakınlaşmaya başladı. 20'li yaşlardaki bir arkadaşımızı bacağından vurdular. İsmini daha sonra öğrendiğim Denizci Uzman Çavuş Mustafa Mengi elinde silahla alt kata indi. Yanında yine ismini sonradan öğrendiğim Denizci Uzman Çavuş Serkan Doğan'da vardı. Silahlarını bize doğrultarak, 'Buradan çıkın. Burası Genel Kurmay Başkanlığı. Size üç dakika veriyorum.' diyerek bağırdılar. Ellerimi havaya kaldırarak aramızda üç ya da dört metre mesafe kalacak şekilde onlara yaklaştım. 'Kolluk kuvveti de olsan sen bir devlet memurusun. Meclis bombalandı. Dışarıda helikopterler insanları bombalıyor. Sen de burada o arkadaşımızı vurdun. Halka neden silah doğrultuyorsun. Dışarıda polis var. Gidin onlara silahınız teslim edin.' dedim. Sözlerime aynı tehditlerle karşılık verdi."

'Beni vuran Albaya 12 kez ağırlaştırılmış müebbet verdiler'

"Bulunduğumuz kata sivil kıyafetli, beyaz pantolonlu üzerinde hücum yeleği olan şahıs indi. Daha sonra isminin Özel Kuvvetler'de görevli Binbaşı Abdurrahim Aksoy olduğunu öğrendim. Silahını bize doğrultmuş şekilde hızlı adımlara yaklaşıyordu. Sinkaflı küfürler etmeye başladı. Biz kendisiyle diyalog kuracağımızı düşünürken birden ateş etti. Benle beraber sekiz kişi Genelkurmay'ın küçük asansörlerine bindik. Rastgele tuşlara basmaya başladık. Kendisi de dışarıdan kapı açma tuşuna bastığı için asansör hareket etmedi. Kapı açıldığında asansöre en son ben bindiğimden onunla karşı karşıya geldim. Silahı kalbimin üzerine doğrulttu. Namlusunu göğsüme dayadı. Namlunun sıcaklığını hissettim. Ellerimi yarım kaldırmak suretiyle, 'Ne yapıyorsun? Dur.' dedim. O anda bir boşluk yakalayarak asansörden hızlı bir şekilde kaçmaya başladık. Arkamızdan ateş etti. Merminin birisi sekerek sağ baldırıma geldi. Sadece bir yanma hissettim. Binaya giriş yaptığımız çay ocağına doğru yöneldim. İnsanlar o küçücük kırık camdan kaçmaya çalışıyorlardı. Elimizde silah olmadığı için darbecilere karşılık veremedik. Silahımız olmasa da binaya girerek onlara en iyi cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Doğalgaz borusuna basarak birkaç arkadaşımında desteği ile kırılmış camdan aşağı atladım. O esnada da sol elimin işaret parmağında kesik oluştu. Aşağı atladığım balkon tahmin ediyorum 2,3 metre yükseklikteydi. Tek ayağımın üzerine düştüm. Rapora göre sağ ayağımda kemik iliği ödemi meydana geldi."

Ufuk Yegin sözlerini, "Bir daha böyle bir girişim olsa bu kez sırt çantası alarak içini mermiyle doldururum. O günden daha farklı çıkarım. Silahsız çıkmam." diyerek sonlandırdı.

'Biz kime ne yaptık ki böyle hainliğe uğradık'

Gazi Ufuk Yegin'in annesi Yeter Yegin, 15 Temmuz akşamında dua etmekten başka yapacak birşeyinin olmadığını ifade ederek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olayları ilk duyduğumda 'biz ne yaptık ki neden darbe olsun?' diye sordum. Oğlumun dışarı çıkmasına önce izin vermemiştim. Bana, 'devlet büyüklerimiz ölürse vatanı sahipsiz mi bırakacağız?' dedi. Bunu söyledikten sonra dışarı çıkmasına izin verdim.

Cumhurbaşkanımız konuşunca oğlumun arkasından biz de dışarı çıktık. Allah'a sığındık. Bizim topumuz tüfeğimiz silahımız yok. Ellerimi açarak Allah'a dua ettim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:13
  1. Ankara
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Ufuk Yegin
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Yeter Yegin
  6. 15 Temmuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküp’te Srebrenitsa soykırımı için yürüyüş düzenlendi
    1. Üsküp’te Srebrenitsa soykırımı için..
    2. Konya'da trafik kazası: 7 yaralı
    3. Çin temsilcisinden Hong Kong..
    4. Göçmen kaçakçılığı operasyonuna 41..
    5. Köstebek Pasta Tarifi | Muzlu köstebek..
    6. Beyoğlu’nda motosikletli magandalar..
    7. Gürcistan’a taş büyüklüğünde dolu yağdı
    8. ABD'li milyarder Epstein için ev hapsi..
    9. Seçimleri bilen anketçiden dikkat..
    10. Cizre’de devriye gezen mahalle..
    11. Şırnak'ta terör saldırısı! Yaralılar var
    12. Milletvekilleri: Reis bizler seninleyiz
    13. MS hastalığı nedir? MS hastalığı..
    14. "ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda..
    15. 15 Temmuz Gazisi Ufuk Yegin: Bir daha..
    16. Vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü..
    17. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    18. Ekrem İmamoğlu makamını kime emanet..
    19. Kanada'da 15 Temmuz konulu resim..
    20. Büyük İpek Yolu 1. Uluslararası..
    21. Beyoğlu'nda silahlı saldırı
    22. Twitter çöktü mü? Twitter neden..
    23. Joss Stone İstanbul'da konser verdi
    24. Ordu’da yıldırım isabet eden evde..
    25. Melih Gökçek'ten CHP'li isme teşekkür:..
    26. "Ukrayna ile Moldova, Rus askerlerini..
    27. "Mücadele gece boyunca devam edecek"
    28. İmamoğlu'nun görevi kime bırakacağı..
    29. Yolcu uçağı türbulansa girdi! Çok..
    30. Almanya’nın %52’si İslamı tehdit..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap