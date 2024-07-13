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Gündem 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan açıkladı! Terörist Gülen bana haber gönderdi
Gündem

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan açıkladı! Terörist Gülen bana haber gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-07-13 10:54:00 -
15 Temmuz gazisi Turgut Aslan açıkladı! Terörist Gülen bana haber gönderdi

15 Temmuz gecesi, darbeci askerler tarafından başından vurularak infaz edilmek istenen dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, hain darbe girişiminin öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı.

Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için koruması Hasan Gülhan ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti.

Burada darbeci komutan eski Kurmay Albay Erkan Öktem ve beraberindeki askerler tarafından alıkonulan Aslan ve koruması Gülhan derdest edildi. İnfaz edilerek başlarından vurulan Hasan Gülhan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Turgut Aslan 5 ayda geçirdiği çok sayıda operasyonla hayata tutunarak “gazi” unvanını aldı.

O gece yaşananlarla ilgili konuşan Aslan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

UYANDIĞIMDA İLK SORDUĞUM SORU...

Darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananları anlatan Aslan, “O gece bir yemekteydim. Jandarma Genel Komutanlığında bir takım hareketlilik gördüm. Oraya gittim. İçeriye zorla girdim, bir daha çıkamadım. Beni derdest ettiler. Yanımda korumam Hasan Gülhan da vardı. Oradaki darbeci komutan Erkan Öktem'e böyle şeyler yapmamasını ve yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledim. Korumamın başına ateş ettiler ve şehit oldu. Ardından lavaboya gitmek istedim, bana, ‘Seni öyle bir yere göndereceğiz ki hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak' dedi. Kafama ateş ettiler. Beni öldü diye bırakmışlar. Sonra hastaneye götürülmüşüm. 5 beyin ameliyatı geçirmişim ve 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda ilk sorduğum soru ise, Darbecilerin amacına ulaşıp ulaşmadığını sormak oldu. Başarısız olduklarını öğrenince çok rahatlamıştım” dedi.

BENİ HEDEF ALMAYA BAŞLADILAR

Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyleyen Aslan, “Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan beni yanına çağırmıştı. Bende bir rapor hazırlamamı istemişti. 60 sayfalık bir rapor yazıp, FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu belirterek imzamı attım. Yargıtay ve mahkeme bu raporumu onayladıktan sonra tutuklamalar başlamıştı. Önce arabam kurşunlandı. Beni hedef alan onlardı. Fetullah Gülen bana haber gönderdi. ‘Bizimle beraber ol diye' Bende asla yanlarında olmayacağımı belirttim. Sonrasında beni hedef almaya başladılar” ifadelerini kullandı.
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HALK İZİN VERMEDİ

Türk halkının darbecilere izin vermediğini aktaran Aslan, “Cumhurbaşkanımız, halkı meydanlara davet etti. Halk, demokrasiye sahip çıktı ve darbeye izin vermedi” şeklinde konuştu.

Gazi Aslan'dan Bozkurt işareti

Gazi Turgut Aslan, açıklamalarının ardından Bozkurt işareti yaparak kameralara poz verdi.

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