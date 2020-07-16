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Aktüel

15 Temmuz gazisi İsmailoğlu: "Ümmet için faydalı bir insan olmak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 01:15:44 -
15 Temmuz gazisi İsmailoğlu: "Ümmet için faydalı bir insan olmak istiyorum"

BİLECİK (AA) - 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde FETÖ'cülerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan 16 yaşındaki Adviye Gül İsmailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bana taktığı gazilik madalyası ve Rabb'imin bana nasip ettiği sırtımdaki madalyayı, hayatım boyunca gururla taşıyacağım." dedi.

İsmailoğlu, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, gazi olduğu için gururlu olduğunu söyledi.

Hayatının geri kalanında, insanlara faydalı olmak için çalışacağını belirten İsmailoğlu, şöyle konuştu:

"Hep söylüyorum, gazi olduğum için Rabb'ime binlerce şükürler olsun. İnşallah bu gaziliği bundan sonra hayatımda taşıyabilirim, bunun için çabalıyorum. Bundan sonra vatanım için, ümmet için faydalı bir insan olmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bana taktığı gazilik madalyası ve Rabb'imin bana nasip ettiği sırtımdaki madalyayı, hayatım boyunca gururla taşıyacağım. Bu dünyadan da boşu boşuna geçmemiş, faydalı bir insan olmuş ve öldüğünde de hatırlanan bir insan olmak için yaşamak istiyorum."




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