15 Temmuz gazisi açıkladı! FETÖ'cülerden mahkemede pişkin tehdit

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

İlk anda darbe girişimi yapıldığına inanamadığını belirten 15 Temmuz Gazisi Dilek Kurşun, "Hainlerin darbe girişimini telefonla arayan oğlum haber verdi. Bana telefonda 'Anne darbe oluyormuş' dedi. 'İnanma' dedim. Ben 1980 darbesini de gördüm. O günlere benzer bir ortam olmadığı için darbe olabileceğine inanmadım. Gecenin ilerleyen saatlerinde Özel Harekat'ı bombaladıklarını duyunca o zaman bunun bir darbe girişimi olduğuna inandım. Son olarak da TRT'de yayınlanan darbe bildirisini duyunca bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Önce damadımı ardından da oğlumu aldık ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın önüne gittik. Eşim Hüseyin de bizimle gelmeyi istedi ama o gün kızımın bir bebeğinin olacağını öğrenmiştik. Kızımın yanında da birisinin mutlaka kalması lazımdı. Çünkü o an ne olduğunu anlayamamıştık. Evlere de girebilirler diye düşündük. Ben asla evde duramayacağımı söyleyerek eşimi kızımın yanına bıraktım." şeklinde konuştu.

'Benim askerim bana kurşun sıktı'

Jandarma Genel Komutanlığı önünde FETÖ'cü hainlerin sivil halka kurşun yağdırdığını söyleyen Gazi Kurşun, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın önüne doğru geldiğimizde trafik durmuştu. Arabalar da geri dönüyorlardı. Ne olduğunu anlamak için arabayı kenara çektik. Arabadan inmiştik ki yukarıdan bir helikopter mermilerle üstümüze doğru ateş ediyordu. 'Ya Rab'bim neler oluyor?' dedim. Her şey aklıma gelirdi ama sivil halka ateş edecekleri aklıma gelmezdi. Düşünebiliyor musunuz? Benim Mehmetçiğim diye bildiğim sızma hainler bana ateş açtı." diye konuştu.

'Her yanımda şehitlerimiz yatıyordu'

"Olayların yaşandığı esnada yanımızda bulunan genç bir kardeşimiz kalbinden vuruldu." diyen Kurşun, "Kalbindeki delik çok küçüktü ama kurşun dışarı çıkarken sırtını parçalamıştı. Vefat anında ona şehadet getirtmeye çalışırken diğer yanımızdaki kardeşimizde vuruldu. O kadar çok kurşun sıkılıyordu ki ellerimle başımı kapatıp öylece kaldım. Damadım ' Anne sakın kalkma' diye bağırıyordu. Sağım da solum da şehitlerimizle dolmuştu. Bu kargaşa içinde sol omzumdan yaralanarak gazi oldum." ifadelerini kullandı.

'Mahkemelerde bizi pişkince tehdit ediyorlar'

Devam eden FETÖ davalarına elinden geldiği kadar katılmaya çalıştığını vurgulayan Gazi Kurşun, FETÖ'cülerin mahkemedeki pişkinliklerini şöyle anlattı:

"FETÖ davalarını elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. Şehitlerimizin şehadet anlarına şahitlik yaparak hainlerin tespit edilmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Sanık sandalyelerindeki alçaklar mahkemelerde bizi tahrik etmeye çalışıyorlar. O kadar pişkinler ki bizi tehdit bile ediyorlar. 'Zaman gelecek, bizim bu oturduğumuz yerlerde siz oturacaksınız. Sizler yargılanacaksınız' diye bağırıyorlar. Hatta bir ifademde FETÖ'cü avukatlarından birisi bana 'Siz bu darbenin normal bir darbe olduğunu düşünüyordunuz. Bunun bir FETÖ darbesi olduğunu bilseydiniz ne yapardınız?' diye sordu. Ben de 'Evde iki tane silahımız var. Silahlarımı da alır ben de onlara ateş ederdim' diye cevap verdim. Cevabımı duyunca 'Suç duyurusunda bulunuyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum' diyerek birkaç kez bağırdı. Bana dava açtı."