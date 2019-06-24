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15 Temmuz gazilerine hâlâ madalya yok!

Aralarında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in de bulunduğu 5 komutanın 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlıktan dolayı TSK üstün hizmet ve feragat madalyası almasının engellendiği ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in madalya teklifine, dönemin Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan’ın karşı çıktığı belirlendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:54
15 Temmuz gazilerine hâlâ madalya yok!

15 Temmuz’un 3’üncü yılına girerken 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlıklar nedeniyle personelini ödüllendirmeyen tek güvenlik gücü Jandarma Genel Komutanlığı olmuştu. Akit, aralarında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in de bulunduğu 5 komutanın 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlıktan dolayı TSK üstün hizmet ve feragat madalyası almasının nasıl engellendiğini ortaya çıkardı.

Madalyayı kim engelledi?

Şu anda Genelkurmay Başkanı olan dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 2016 yılının Ekim ayında Genelkurmay Başkanlığı’na yazdığı yazıyla Tümgeneral Arif Çetin, Tuğgeneraller Ahmet Hacıoğlu, Nurettin Alkan, Ali Demir, Kurmay albaylar, Güven Şağban, Aziz Yılmaz’a “TSK üstün hizmet ve feregat madalyası” verilmesini talep etmişti. Bu talep Genelkurmay’a gitmeden engellenmiş, resmi yazının arkasına 5 madde gerekçe yazılmıştı. İtiraz, engelleme yazısının ‘4’üncü maddesi’ olayın boyutunu çok iyi anlatıyordu: “Çatışmayı bu arkadaşlar mı yaptı yalnız?” 

Engelleme yazısı Ata Kalkan’ın çıktı!

Gazeteci –Yazar Fehmi Çalmuk’un 22 Ağustos 2017 tarihli Hürses Gazetesi’nde “Tarihi Kahramanlar yazar madalyayı millet takar” başlıklı yazısında yer alan belgelerin sızdırılması iddiasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Plan Ve Yönetim Dairesi Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Aziz Yılmaz’a soruşturma açarak 10 günlük maaş kesme cezası verilmiş, daha sonra KHK ile emekli edilmişti. Yılmaz’ın Ankara 1. İdare Mahkemesine açtığı 2018/1385 esas numaralı dava 2019/755 karar no ile sonuçlandı. Mahkeme işlemin hukuksuz olduğunu belirterek 10 gün aylık kesme cezasının iptaline karar verdi. Ancak karar bugüne kadar madalyanın verilmesini engelleyen notların kime ait olduğunu da ortaya çıkarttı. Mahkeme kararında “arkasında Jandarma Genel Komutan yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan’ın 5 maddelik notunun olduğu bir sayfalık üst yazı” olduğu belirtildi. Kararda özetle şu ifadeler yer aldı:

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Plan Ve Yönetim Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde davacının başkanı olduğu birim tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz darbe girişimi arasında başarı gösteren personelin ödüllendirilmesi ile ilgili yazının o dönem Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Ata Kalkan’a sunulduğu Korgeneral Ata Kalkan tarafından söz konusu yazı üzerine el yazısı ile bazı notlar düşülerek yazının iade edildiği... Davacının komisyon kanaatine dayanılarak 10 gün aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması yönünde dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

15 Temmuz’un kahramanları

15 Temmuz gecesi Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığının genel karargâhları işgal edilmiş Yalnız Jandarma Genel Komutanlığı Genel Karargâhı kurtarmak için operasyon yapılmıştı. Kurtarma operasyonunun Harekât Başkanı o dönem Tümgeneral olan halen Orgeneral Rütbesinde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, o dönem tuğgeneral olan halen Erzurum Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, o dönem Kurmay Albay olan halen Tuğgeneral rütbesinde Moskova Askeri Ateşesi/İçişleri Müşaviri Nurettin Alkan, o dönem kurmay albay olan halen Bakü Askeri Ateşesi/İçişleri Müşaviri Ali Demir ile o dönem Kurmay Albay rütbesinde olan daha sonra emekli edilen Güven Şağban ve Aziz Yılmaz bulunuyordu. Olay gecesi Nurettin Alkan vurulmuş, Güven Şağban ise infaz edilmek üzere teröristler tarafından rehin alınmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:54
  1. 15 Temmuz
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Akit
  4. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
  5. TSK üstün hizmet ve feragat madalyası
  6. Genelkurmay Başkanı
  7. dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler
  8. Genelkurmay Başkanlığı
  9. Tümgeneral Arif Çetin
  10. Tuğgeneraller Ahmet Hacıoğlu
  11. Nurettin Alkan
  12. Ali Demir
  13. Kurmay albaylar
  14. Güven Şağban
  15. Aziz Yılmaz
  16. Gazeteci –Yazar Fehmi Çalmuk
  17. Hürses Gazetesi
  18. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Plan Ve Yönetim Dairesi Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Aziz Yılmaz
  19. Ankara 1. İdare Mahkemesi
  20. maaş kesme cezası
  21. Genelkurmay
  22. Kara Kuvvetleri
  23. Hava Kuvvetleri
  24. Deniz Kuvvetleri
  25. Jandarma Komutanlığı
  26. Arif Çetin
  27. Erzurum Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
  28. Kurmay Albay
  29. Moskova Askeri Ateşesi/İçişleri Müşaviri Nurettin Alkan
  30. Bakü Askeri Ateşesi/İçişleri Müşaviri Ali Demir

YORUM YAZ

  • hayrihayri11 dk önce
    abi... daha fazla bu aracla gidilmez, bu aracin ismi cumhuriyet... sen 16.yy Imparatorlugunu 20/21yy. cumhuriyetcigi ile kiyaslamaya kalkarsan komik duruma düsersin, cumhuriyet dedigin, daha dogrusu demokrasi ile yönetilen sistemlerde, parayi veren düdügü calar, bugün agir bir suc olan, yarin suc sayilmaya bilinir, parayi basarsin Milletin gönlünü alir ardinda reyini kaparsin, ooo hele 1-2 kilo sogan veya patates dagittimi bu Millete, pkkya bile reyini verir (23.06 oldugu gibi) Seriat sistemi ile kiyaslanamaski, dogruyu ve yanlisi, insan belirler, sözde hür irade dedikleri, bir sekilde... bir secimde hakli haksiz sorgulanmadan, fazla reyi alan mal sahibi olur, örnegin escinsellik! bugün sucmu?, Milletin sectikleri siyasetciler, daha dün suc sayilan escinselligin önünü acmistirlar, simdi burada sagcisinada, solcusunuda, akplisinede, chplisinede soruyorum, yarin birgün, günümüzde nikahlanmasi kanunen yasak olan sahsiyetlerle (anne/baba/amca/dayi/dede/nine/teyze/hala/cocuk gibi) nikahlana bilmek icin bir kanun cikartilmak istense ve bu kanunu halkin yüzde 51 hadi biraz abartalim yüzde 99 tarafindan istense, o vakit bu bügünki yasak olan, yasak olmaktan cikartilirmi cikartilmazmi?? soruyorum sizlere, dogruyu yanlisi belirleyecek olan nedir? is biz insanlara kaldi ise vay ki ne vay halimize, dünyanin hali ortada nelere evet diye bilecegimizi yukarida belirttim... biz Allahin bizlere sunmus oldugu yasam tarzini devlet olarak kabul etmiyoruz, ve ayni zamanda neden basimizin bir türlü belalardan kurtulmadigini kendimize soru veriyoruz, yani bizi pkkdan veya deasdan veya fetöden ayiran, farkli kilan nedir? yani eger din önemli degil ise o vakit susturun ezanlari, canlar calsin, indirin ay yildizi, mavi hacli bayragi cekin göndere, m. kemalin dedigi gibi art sirtinda at kosturan ecdad kisaca ahmaklik yapi vermis, yani icinde biraz olsun Müslüman kani tasiyan sarhosun bile düsündürmezmi su sorular? yani IBByi ekrem aldi diye sise patlatanlari görünce sasarim, ismine baki versen ahmet, mehmet, veya hüseyindir, yunana göbekten düsmandir,,hani emperyalist yunan bizlere karsi savasi verdiya hani, sen simdi gelde soru ver bakayim, o sevmedigi yunan ona/bizlere karsi niye savasi vermis,, lakin hareketleri ve davranislari yunani birak ermeniye rahmet okuturcasina olan bu insana, birsey anlatmaya kalksan anlarmi? yunan seni bugün oldugun kivama getirmek icin savasmadimi? iki elinin arasina bir su kafani alda düsün.... ekrem gibi, ve domuz tüketen yardimcisi gibi kripto türkleri konusmaya gerek yok, sözüm her cuma camiide saf tutan, chpye rey veren din kardesime!!!
  • ZaferZafer53 dk önce
    Buradan Tum sehitlerimize Allah'tan rahmet diler mekânlarınin cennet olmasını yüce Allah'tan dilerim Ayrica Tum gazilerimize uzum ömürler dilerimAncak spn zamanlatda gördüğüm bazi nahoş olaylarida buradan yazmak zorundaydı 20 Haziran 2019 gunu Sincancezaevi yerleşkesinde meydanana gelen bazı kotu olaylara tanık oldum. Orada gördüğüm durim 4 kendini bilmez diyeceğin 15 Temmuz gazisi ve yakini oldugunu söyleyen bu kisiler orda gorev yapan guvenlik kuvvetlerine agiza alinmayacak kufurler ederek durusma salonuna girmeye calismislar guvelik güçlerinin iceride yer olmadığıni iceri almayacağını soylemesine ragmen bu 4 kisi orada bir provakosyan girişiminde bulunmuslardir. Bu ve bunun gibi zatlatlar sehitlik ve gazilik kavranin ne anlama geldigi kavrayscak kadar zavallilar son zamanlarda ozrllille bazı 15 Temmuz gaxileri ve yakınları gazilik ve şehitlik kavramini çok kotu bir sekilde kullanarrak bu kavramlarom içimin boşalmasına hazilik ve sehitlik makamkarina uygun olmayan davtanislarda bulunmaktadirlar.
  • mehmet akmehmet ak1 sa önce
    15 temmuz tiyatrosu
  • Ben 12Ben 121 sa önce
    Sene hudut dahil olmak üzere 12 sene görev yaptım yaralandım. Kulağımda işitme kaybı ve başımda şarapnel parçaları var. Kanım da ağır metal zehirlenmesi var gazi değilim akp nin başbakanı ve bakanları söz vermelerine rağmen hala gazilik verilmedi. 15 temmuzdakilere gazilik verildi madalya verilmese ne olur. İki saatte gazilik aldılar çoğu haketmediği yaralanmadığı halde. Yazıklar olsun Tayyip Erdoğan a hakkımı helal etmiyorum kanım haram zıkkım olsun.

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