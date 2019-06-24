15 Temmuz gazilerine hâlâ madalya yok!

15 Temmuz’un 3’üncü yılına girerken 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlıklar nedeniyle personelini ödüllendirmeyen tek güvenlik gücü Jandarma Genel Komutanlığı olmuştu. Akit, aralarında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in de bulunduğu 5 komutanın 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlıktan dolayı TSK üstün hizmet ve feragat madalyası almasının nasıl engellendiğini ortaya çıkardı.

Madalyayı kim engelledi?

Şu anda Genelkurmay Başkanı olan dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 2016 yılının Ekim ayında Genelkurmay Başkanlığı’na yazdığı yazıyla Tümgeneral Arif Çetin, Tuğgeneraller Ahmet Hacıoğlu, Nurettin Alkan, Ali Demir, Kurmay albaylar, Güven Şağban, Aziz Yılmaz’a “TSK üstün hizmet ve feregat madalyası” verilmesini talep etmişti. Bu talep Genelkurmay’a gitmeden engellenmiş, resmi yazının arkasına 5 madde gerekçe yazılmıştı. İtiraz, engelleme yazısının ‘4’üncü maddesi’ olayın boyutunu çok iyi anlatıyordu: “Çatışmayı bu arkadaşlar mı yaptı yalnız?”

Engelleme yazısı Ata Kalkan’ın çıktı!

Gazeteci –Yazar Fehmi Çalmuk’un 22 Ağustos 2017 tarihli Hürses Gazetesi’nde “Tarihi Kahramanlar yazar madalyayı millet takar” başlıklı yazısında yer alan belgelerin sızdırılması iddiasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Plan Ve Yönetim Dairesi Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Aziz Yılmaz’a soruşturma açarak 10 günlük maaş kesme cezası verilmiş, daha sonra KHK ile emekli edilmişti. Yılmaz’ın Ankara 1. İdare Mahkemesine açtığı 2018/1385 esas numaralı dava 2019/755 karar no ile sonuçlandı. Mahkeme işlemin hukuksuz olduğunu belirterek 10 gün aylık kesme cezasının iptaline karar verdi. Ancak karar bugüne kadar madalyanın verilmesini engelleyen notların kime ait olduğunu da ortaya çıkarttı. Mahkeme kararında “arkasında Jandarma Genel Komutan yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan’ın 5 maddelik notunun olduğu bir sayfalık üst yazı” olduğu belirtildi. Kararda özetle şu ifadeler yer aldı:

“Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Plan Ve Yönetim Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde davacının başkanı olduğu birim tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz darbe girişimi arasında başarı gösteren personelin ödüllendirilmesi ile ilgili yazının o dönem Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Ata Kalkan’a sunulduğu Korgeneral Ata Kalkan tarafından söz konusu yazı üzerine el yazısı ile bazı notlar düşülerek yazının iade edildiği... Davacının komisyon kanaatine dayanılarak 10 gün aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması yönünde dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

15 Temmuz’un kahramanları

15 Temmuz gecesi Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığının genel karargâhları işgal edilmiş Yalnız Jandarma Genel Komutanlığı Genel Karargâhı kurtarmak için operasyon yapılmıştı. Kurtarma operasyonunun Harekât Başkanı o dönem Tümgeneral olan halen Orgeneral Rütbesinde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, o dönem tuğgeneral olan halen Erzurum Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, o dönem Kurmay Albay olan halen Tuğgeneral rütbesinde Moskova Askeri Ateşesi/İçişleri Müşaviri Nurettin Alkan, o dönem kurmay albay olan halen Bakü Askeri Ateşesi/İçişleri Müşaviri Ali Demir ile o dönem Kurmay Albay rütbesinde olan daha sonra emekli edilen Güven Şağban ve Aziz Yılmaz bulunuyordu. Olay gecesi Nurettin Alkan vurulmuş, Güven Şağban ise infaz edilmek üzere teröristler tarafından rehin alınmıştı.