15 Temmuz gazilerinden Suriye sınırına çıkartma: Gaziliğimizi şehitlikle onurlandırmaya hazırız

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

15 Temmuz Şehit yakınları ile gaziler Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesine giderek emniyet güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu'nun ilk adresi 11 yaşındaki şehidimiz Elif Terim'in taziye evine gerçekleştirildi. Burada minik şehidimiz Elif ile birlikte tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Şehit Elif Terim'in mezarını da ziyaret eden gaziler ve şehit yakınları ardından basın mensuplarının görev yaptığı Bayrak Tepe'ye geldi.

'Şehit olmaya hazırız'

Yeniakit.com.trye konuşan Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, gün boyunca ilçede şehit yakınları ve gazilere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ceylanpınar halkının kendilerini sıcak karşıladığını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Toprak uğrunda ölen varsa vatandır.' dediğimiz bu topraklar için gerekirse biz gaziler, Allah'ın bize verdiği o nurlu makamı şehitlikle onurlandırmaya her an hazırız."

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarına AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik ve Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak da eşlik etti.