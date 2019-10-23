0553 313 94 23

15 Temmuz gazilerinden Suriye sınırına çıkartma: Gaziliğimizi şehitlikle onurlandırmaya hazırız

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, "Biz gaziler, Allah'ın bize verdiği o nurlu makamı şehitlikle onurlandırmaya her an hazırız." dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:32

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

15 Temmuz Şehit yakınları ile gaziler Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesine giderek emniyet güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu'nun ilk adresi 11 yaşındaki şehidimiz Elif Terim'in taziye evine gerçekleştirildi. Burada minik şehidimiz Elif ile birlikte tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Şehit Elif Terim'in mezarını da ziyaret eden gaziler ve şehit yakınları ardından basın mensuplarının görev yaptığı Bayrak Tepe'ye geldi.

'Şehit olmaya hazırız'

Yeniakit.com.trye konuşan Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, gün boyunca ilçede şehit yakınları ve gazilere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ceylanpınar halkının kendilerini sıcak karşıladığını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Toprak uğrunda ölen varsa vatandır.' dediğimiz bu topraklar için gerekirse biz gaziler, Allah'ın bize verdiği o nurlu makamı şehitlikle onurlandırmaya her an hazırız."

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarına AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik ve Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak da eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:32
  1. Aydın
  2. 15 Temmuz Şehit yakınları
  3. Şanlurfa
  4. Ceylanpınar
  5. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu

YORUM YAZ

  • Aa aaaAa aaa2 sa önce
    Senkimsinde goruntu paylacaklar, sen pkk 'nin sahibimisin, bu ulkenin vatandasimisin hain domuzcuk
  • HilmiHilmi9 sa önce
    Bu gaziler Suriye'ye girse 12 saatde Esat i indirirler allahima
  • Cemal YILMAZ gazi Cemal YILMAZ gazi 10 sa önce
    Selamünaleyküm muhabiriniz TAHA EMRE ÖZDEMİR e şahsınızda binlerce teşekkürler ederimALLAH ONU SİZLERİ BİZLERİ CENNETİN BEKLEDİKLERİNDEN EYLESİN
  • Tarık VatanseverTarık Vatansever10 sa önce
    PKK'lı hainlerin roketatarlı saldırısı sonucu Doğubeyazıt'ta şehit düşen Zekeriya Altınok'un daha önce KHK ile polislikten ihraç edildiği ve 16 ay tutuklu olarak cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. 
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 11 sa önce
    Tüm milletçe şehit olmaya hazırız bu millet gazi millettir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
  1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  2. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  4. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  9. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  10. Galatasaray'da Küfür krizi!
  11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  13. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi