15 Temmuz gazilerinden 'fişleniyoruz' iddiası

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin, yeniakit.com.tr'ye komnuştu.

"Gazilik kimliklerimizdeki statü ile adeta fişleniyoruz." diyen Başkan Yegin, "Gazilik kimliklerimizin üzerinde daha önceden 675 Sayılı KHK yazıyordu. Bazı arkadaşlarımız SGK ile görüşmeler yaptı ve bunda bir değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik ile statünün yanına 3713 ve nokta (.) işareti konuldu. Güneydoğu gazilerinin kimliklerinde statü için sadece 3713 yazar. Bu nokta (.) gerçek manada 3713 olmadığımızı ve 15 Temmuz Gazisi olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

'Bu durum can güvenliğimizi tehdit ediyor'

Gazilerin FETÖ'cüler önünde hedef olduğunu öne süren Başkan Ufuk Yegin, "Kamudan ihraç edilip özel hastanelerde çalışan FETÖ ilişkili olduğu iddia edilen 9 bin doktor var. Biz özel hastaneye muaeyeneye gittiğimizde söz konusu doktorlar ekranlarında bizim hakkımızda düşülen Demokrasi Gazisi (DG) yani 15 Temmuz Gazisi notunu görecek. Bu sebeple gazilerimiz can güvenliği sorunu yaşıyor. Biz bu fişleme olarak adlandırdığımız durumu yetkililere ilettik ama hiçbir ilerleme kaydedilmedi." diye konuştu.

'Özlük haklarımız için eylemlerimize virgül koymuştuk'

9 Haziran'da yaptıkları eylemleri hatırlatan Ufuk Yegin, "Özlük haklarımızın kazanılması için 9 Haziran'da eylem yapmıştık. AK Parti Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanının yakın korumaları iki arkadaşımızı darp edince 'eylemlerimize bir virgül koyuyoruz' şeklinde açıklama yaparak eylemlerimizi sonlandırmıştık." dedi.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Başkanı Ufuk Yegin, gazilerle şehit yakınları yararına toplanan paralar hakkında şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları yararına kullanılmak üzere bir yardım kampanyası düzenlendi. O dönem toplanan anapara 309 milyon liraydı. Bu para bizlere 2020 Ocak ayına kadar hiç verilmemişti. Daha sonra biz bir televizyon kanalına konuştuk. Söz konusu para biz konuştuktan sonra vakıf hesabına aktarıldı. Yani para en başta hazine hesabına aktarılmış."

'Eyleme başlayınca paralarımızı hesabımıza yatırdılar'

"Biz 9 Haziran'da Aile Bakanlığı önünde ilk eylemimizi yapacağımızı açıkladık. 8 Hazirtan akşamı saat 22:30 sularında 'sokağa çıkmayın' dercesine tüm gazilerle şehit yakını ailelere biner lira para yatırıldı. Haziran ayından itibaren bizim eylemimizle birlikte 3 bin aileye biner lira para yatırıldı."

'Anaparanın aylık getirisi 6 milyon, dağıtılan 3 milyon lira'

"Vakıf yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde anaparanın üç kamu bankasında olduğunu ve bu paranın aylık getirisinin 5-6 milyon aralığında değiştiğini öğrendik. Üst rakam geçen ay için 6 milyon liraydı. Yani yaklaşık 6 milyon lira getiri var ve 3 bin gazi ile şehit yakınına paranın 3 milyon lirası dağıtılıyor."

'Geçmişi malum isimler hala iktidarın içinde'

"Dağıtılan paranın miktarının arttırılmasını talep ettik. Bu isteğimiz Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati tarafından reddedildi. Geçmişi malum isimler hala iktidar partisinin içinde. Memur olsaydı yüz kere ihraç edilecek olan bu isimleri kamu kurumlarımızın hiçbir makamında görmek istemiyoruz."

'Bizim için herşeyden önce vatan gelir'

"Biz 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları olarak siyasetten uzak, 'önce vatan' diyoruz. 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı olarak en başta ben ve tüm arkadaşlarım bir darbe girişimi daha olursa bu darbe girişimine karşı canımızı vermek pahasına mücadele edeceğiz."