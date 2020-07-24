15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarından Ayasofya'ya çıkarma
Ankara'da yaşayan 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları Ayasofya'da kılınan Cuma Namazı için İstanbul'a geldi.
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma Namazı için Ankara'da biraraya geldi. Mehteran Takımı'nın eşlik ettiği grup tekbirlerle yola çıktı.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Binası önünden hareket eden gazilerle şehit yakınları Sabah Namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.
Ayasofya Camii'nin kutlu fethin sembolü hatırlatan 15 Temmuz Gazisi Arif Bostancı, "Çok şükür Ayasofya Camii'ndeki kilidi bugün kırıyoruz. Oraya katılan milyonlarca kişinin içinde bir nefer olacağız. Bir daha Ayasofya'nın amacı dışında kullanılmaması gerekirse canımızı veririz." dedi.