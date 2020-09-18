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Aktüel 15 Temmuz gazileri için "şeref aylığı" talebi
Aktüel

15 Temmuz gazileri için "şeref aylığı" talebi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Aylar: - "Şu an İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize verilen şeref aylıklarının 15 Temmuz gazilerine de bağlanmasını talep ediyoruz" - "Son 18 yılda şehit yakınlarımız ve biz gazilerin istihdam hakkı, gelir desteği, çocuklarımızın eğitimi ve sağlık hizmetlerine erişiminde çok önemli iyileştirmeler yapıldı. Sağlanan bu haklardan çok memnunuz" - "Devletimiz şehit aileleri ve gazilerimize her daim hassas davranmaktadır. Bu taleplerimizin de en kısa zamanda gerçekleşeceğine inancımız tam"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:26:56 -
15 Temmuz gazileri için "şeref aylığı" talebi

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Aylar, İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerine verilen şeref aylıklarının 15 Temmuz gazileri için de bağlanması talebinde bulundu.

Aylar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 yılında gaziler, vazife malulleri ve şehit yakınlarına sosyal ve ekonomik açıdan destek olunması amacıyla kurulan vakfın, şu an ülke genelindeki 44 şube ve temsilcilikle hizmetlerine devam ettiğini anlattı.

"Emanetin emanetimizdir" anlayışıyla ülke genelinde şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını, tek tek hane ziyaretleri yaparak sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirten Aylar, "Ben de 1996 yılında Hakkari Çukurca'da vatan haini PKK'lılarla girmiş olduğumuz çatışmada bu ülke için bir gözünü, bir böbreğini ve tüm hayallerini bu vatan topraklarına bırakmış bir gaziyim. Tüm gazilerimiz gibi ben de bununla gurur duyuyorum." dedi.

O dönem tedavi gördüğü süreçte imkanların sınırlı olduğunu, büyük zorluklar yaşadığını aktaran Aylar, bugün bir vatan evladı şehit düştüğü veya gazi olduğu zaman devletin tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkati çekti.

Aylar, özellikle 2002 yılından sonra yapılan yasal değişiklerle şehit yakınları ve gazilerin haklarında önemli iyileştirmeler sağlandığına işaret ederek, "Son 18 yılda şehit yakınlarımız ve biz gazilerin istihdam hakkı, gelir desteği, çocuklarımızın eğitimi ve sağlık hizmetlerine erişiminde çok önemli iyileştirmeler yapıldı. Sağlanan bu haklardan çok memnunuz ve bu düzenlemelerin yapılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Maaşlardaki farklılıklar giderilmeli"

Gazilerin güncel bazı konularda taleplerinin bulunduğunu, bunları dile getirmek için aracı olduklarını ve yetkili makamlarla da paylaştıklarını belirten Lokman Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle er ve erbaş olan şehitlerimizin evli olma durumları ile ilgili geride kalan anne ve babalarına bağlanan maaşlarda farklılıklar olabiliyor. Bizler bunun düzenlenmesini, ailelere bağlanan tüm aylıkların net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. Bu durumda yaklaşık 5-6 bin kişi var.

İkinci olarak şu an İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize verilen şeref aylıklarının 15 Temmuz gazilerine de bağlanmasını talep ediyoruz. Örneğin ben terör gazisiyim, istihdamın yanı sıra malullük aylığı da alıyorum. 15 Temmuz gazilerimizin ise istihdamın dışında aylık hakkı bulunmuyor. Özellikle bu sebeple 15 Temmuz gazilerimize de şeref aylığı bağlanmasını bekliyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor. Devletimiz şehit aileleri ve gazilerimize her daim hassas davranmaktadır. Bu taleplerimizin de en kısa zamanda gerçekleşeceğine inancımız tam."

Aylar, ÖTV muafiyetinden de engel durumu farklılığı gözetilmeksizin yararlanabilmek istediklerini dile getirdi.

- "Şehit aileleri ve gazileri ziyaret edin"

Vatandaşlara da şehit aileleri ve gaziler için çağrıda bulunan Aylar, "Şehit aileleri ve gazilerimiz hiçbir kurum, kuruluş ve kişiden maddi bir beklenti içinde değil. Fakat hatırlanmak onlar için önemli. Vatandaşlarımız özel günlerde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek onlara en büyük hediyeyi vermiş olur." şeklinde konuştu.

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