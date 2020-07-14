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15 Temmuz

15 Temmuz Erdoğan Havaalanı konuşması

15 Temmuz gecesi neler oldu? | 15 Temmuz 2016 gecesi hainlerin darbe planlarını milyonlarca vatandaş ve güvenlik güçleri yerle bir etti. Ülke yönetimini ele geçirmek için harekete geçenler halkın direnişiyle karşılaştı. TBMM binasını bombalayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast gerçekleştirmek isteyenler 16 Temmuz 2016’da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 15 Temmuz gecesi Marmaris’te bulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Temmuz’da İstanbul’a geldi. İşte, 15 Temmuz Erdoğan Havaalanı konuşması…

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:54:00 -
15 Temmuz Erdoğan Havaalanı konuşması

15 Temmuz akşamı hainler önce boğaz köprülerini kapattı. Ardından İstanbul ve Ankara semalarında jetleri uçurdu. Vatandaşları korkutan, yönetimi ele geçirmek isteyenler TRT binasına girdi ve darbe bildirisini okuttular. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara canlı yayında seslendi ve halkı meydanlara davet etti.

15 Temmuz Erdoğan Havaalanı konuşması

22.15 sularında darbeciler Atatürk Havalimanı’na girdi. Havalimanına giriş ve çıkışlar durduruldu. Aynı saatlerde Sabiha Gökçen’de de benzer manzaralar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk ekranlarına facetime ile canlı yayınla bağladı. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Marmaris’ten İstanbul’a hareket etti.

03.25’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Atatürk Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerinin otelden ayrılmasının ardından darbecilerin otele saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

15 Temmuz İstanbul şehitleri
15 Temmuz İstanbul şehitleri

15 Temmuz

15 Temmuz İstanbul şehitleri

15 Temmuz Ankara şehitleri
15 Temmuz Ankara şehitleri

15 Temmuz

15 Temmuz Ankara şehitleri

15 Temmuz Cumhurbaşkanı konuşması saat kaçta
15 Temmuz Cumhurbaşkanı konuşması saat kaçta

15 Temmuz

15 Temmuz Cumhurbaşkanı konuşması saat kaçta

 

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