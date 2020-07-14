15 Temmuz akşamı hainler önce boğaz köprülerini kapattı. Ardından İstanbul ve Ankara semalarında jetleri uçurdu. Vatandaşları korkutan, yönetimi ele geçirmek isteyenler TRT binasına girdi ve darbe bildirisini okuttular. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara canlı yayında seslendi ve halkı meydanlara davet etti.

15 Temmuz Erdoğan Havaalanı konuşması

22.15 sularında darbeciler Atatürk Havalimanı’na girdi. Havalimanına giriş ve çıkışlar durduruldu. Aynı saatlerde Sabiha Gökçen’de de benzer manzaralar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk ekranlarına facetime ile canlı yayınla bağladı. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Marmaris’ten İstanbul’a hareket etti.

03.25’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Atatürk Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerinin otelden ayrılmasının ardından darbecilerin otele saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.