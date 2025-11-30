15 Temmuz Derneği Fas’ta

Ziyaret kapsamında şehidimizin ailesine; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve vatandaşlarının selamları iletildi. Heyet, Türkiye’nin şehitlerine duyduğu vefa ve kadirşinaslık bilincini bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ederek, her zaman şehidimizin ailesinin yanında olduklarını vurguladı.

“Türkiye, sadece 783 Bin kilometrekareden ibaret değildir”

Heyet açıklamasında, Merroune’nin 15 Temmuz gecesi sergilediği cesaretin, Türkiye’nin sadece coğrafi sınırları ile tanımlanamayacak kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz gecesi milletimiz; vatanına, istiklâline ve kendi iradesine canı pahasına sahip çıkarken, dünyanın dört bir yanında mazlumlar, gönül coğrafyamızdaki dost halklar ve kardeş ülkeler de bu direnişe dualarıyla eşlik etmiştir. O gece Türkiye’de yazılan destan yalnızca bir milletin mücadelesi değil; adalet, özgürlük ve onur için ayağa kalkan bütün insanlığın ortak vicdanının bir yansıması olmuştur. Şehidimiz Jadoid Merroune’nin tereddütsüz şekilde ortaya koyduğu fedakârlık, Türkiye’nin umut veren duruşunun ve mazlumların sığındığı bir güven adası olduğunun en güçlü sembollerinden biridir. Onun cesareti, 15 Temmuz’da sergilenen milli direnişin sınırlarımızı aşarak gönüller birliğine dönüştüğünü göstermiş; Türkiye’nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, haksızlığa uğrayan tüm coğrafyalar için bir umut ışığı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.”

Fas’taki ziyaret Türkiye’nin vefasını gösterdi

Fas/Tanca’da gerçekleştirilen kabir ziyareti, Türkiye’nin tüm şehit ailelerine olduğu gibi Jadoid Merroune’nin ailesine yönelik gönül bağını da pekiştirdi. Ziyarette, aziz milletimizin şehitlerine olan vefa duygusunun sınırları aşan bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Şehitlerimize rahmetle…

Bu anlamlı ziyaretle başta Jadoid Merroune olmak üzere, 15 Temmuz’da ve vatan müdafaasında canını feda eden tüm kahraman şehitlerimiz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.